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Первая очередь суперинтенсивных яблоневых садов заложена на Ставрополье

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Изобильненский городской округ наращивает производство фруктов. На полях ООО «Крайсервис» заложена 1-я очередь суперинтенсивных яблоневых садов: установлены шпалеры, смонтировано капельное орошение, обустроен водоём накопителя. Для реализации намеченных планов в хозяйстве используют прогрессивную технологию выращивания и перспективные сорта: «Гала», «Голден», «РедДелишес», «Фуджи».

На 50 гектарах уже высажено 300 тысяч саженцев. Деревья начнут плодоносить в следующем году, каждое из которых даст 10 килограммов фруктов.

Осенью будут заложены новые сады, площадь которых в течение ближайших нескольких лет увеличится до 176 гектаров. Земля под реализацию этого проекта уже выделена администрацией городского округа.

До недавнего времени сады суперинтенсивного типа были новинкой на Ставрополье. И если в прошлом году на территории края они занимали всего 10 гектаров, то в 2018-м в планах регионального аграрного ведомства — увеличить их площадь до 260 гектаров.

Для реализации этой цели из федерального и краевого бюджетов выделено 378,8 миллиона рублей (по сравнению со 158 миллионами рублей в прошлом году). Этот объём финансирования позволяет сельхозпроизводителям рассчитывать на компенсацию прямых понесенных затрат на закладку и уходные работы в размере до 80%.

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http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/9395/

Ставропольский край, фруктовый сад
  • Великоросс Великоросс
    12.05.1810:27:23

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    #1034832
    • Михаил Зубков Михаил Зубков
      12.05.1810:43:36

      В Калмыкии бы попробовали такие сады разводить — местные садоводы Элисты давно местные сорта вывели и стабильных урожаев при поливе добиваются. А там пустой степной целины — от горизонта до горизонта, но пахать нельзя, т.к. эрозия и пыльные бури, а потом опустынивание начинаются. В селах на Ставрополье сады знатные, но тоже ручного полива требуют, как правило.

      #1034835
  • Нет аватара nabludatel71
    12.05.1811:45:06

    перспективные сорта: «Гала», «Голден», «РедДелишес», «Фуджи"

    Этот стандартный западный набор так надоел! Есть много интересных сортов яблок, в т. ч. и наших, в т. ч. и для юга. Обидно, что всё разнообразие фруктов сводится к нескольким массовым сортам.

    #1034849
  • Мария Демина
    12.05.1811:51:22

    Яблоки-это наше всё. Определенно по яблокам что-то импортировать — это бред полный, яблоки у нас растут едва не до Полярного круга. 100% можем себя обеспечить. Однако на Ставрополье можно выращивать и то, что не растет в других, более северных регионах — персики, черешня, инжир, абрикосы, грецкие орехи и фундук. Хорошо бы заложили и такие промышленные сады.

    #1034853
    • Иван Кротов Иван Кротов
      12.05.1814:20:03

      Яблоки сажают потому что они относительно долго хранятся. Как только прогресс будет по яблокам, то дальше потянется все остальное. То же самое с теплицами было. Вначале все выращивают помидоры, а потом переходят постепенно на другие виды овощей.

      #1034898
  • Мария Демина
    12.05.1815:03:29

    Сад — не теплица. В теплице один урожай убрали, можно на этом месте другую культуру растить. А сад он закладывается на десятилетия, чтоб на этом месте другую культуру вырастить, нужно его сносить под корень. А это уже другяа история. И к слову сказать орехи хранятся еще лучше и дольше, чем яблоки. Просто не могу я уже видеть на рынке чилийские грецкие орехи по космической цене. Среднеазиатские тоже не дешовые.

    #1034910
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