Первая очередь суперинтенсивных яблоневых садов заложена на Ставрополье

Изобильненский городской округ наращивает производство фруктов. На полях ООО «Крайсервис» заложена 1-я очередь суперинтенсивных яблоневых садов: установлены шпалеры, смонтировано капельное орошение, обустроен водоём накопителя. Для реализации намеченных планов в хозяйстве используют прогрессивную технологию выращивания и перспективные сорта: «Гала», «Голден», «РедДелишес», «Фуджи».

На 50 гектарах уже высажено 300 тысяч саженцев. Деревья начнут плодоносить в следующем году, каждое из которых даст 10 килограммов фруктов.

Осенью будут заложены новые сады, площадь которых в течение ближайших нескольких лет увеличится до 176 гектаров. Земля под реализацию этого проекта уже выделена администрацией городского округа.

До недавнего времени сады суперинтенсивного типа были новинкой на Ставрополье. И если в прошлом году на территории края они занимали всего 10 гектаров, то в 2018-м в планах регионального аграрного ведомства — увеличить их площадь до 260 гектаров.

Для реализации этой цели из федерального и краевого бюджетов выделено 378,8 миллиона рублей (по сравнению со 158 миллионами рублей в прошлом году). Этот объём финансирования позволяет сельхозпроизводителям рассчитывать на компенсацию прямых понесенных затрат на закладку и уходные работы в размере до 80%.