В Чечне прошло торжественное открытие реконструированного города Шали

Власти Чечни торжественно открыли после масштабной реконструкции третий по величине город республики Шали, расположенный в 35 километрах от Грозного.

Районный центр Шали с населением более 50 тысяч человек был самым большим селом в Советском Союзе. Статус города он получил лишь в 1990 году, но облик города не приобрел из-за последовавшего в начале 1990-х годов политического кризиса и войн. Населенный пункт, имеющий важное стратегическое значение из-за своего географического положения — он находится в центре Большой Чечни, на стыке пяти дорог, ведущих в разные концы республики — на протяжении всей своей истории подвергался разрушениям. Во время Кавказской войны XIX века военные действия сосредотачивались главным образом вокруг Шали. Именно здесь начинались восстания и освободительные движения в истории Чечни. В период военных действий в республике город был практически разрушен. Он понес и значительные человеческие потери в результате бомбардировок. Масштабная реконструкция началась в 2013 году со строительства высотного комплекса.

После реконструкции город, имевший облик села с узкими улицами, зажил новой жизнью. Он превратился в современный центр с широкими автомагистралями, высотными домами, гостиницами, ресторанами и больницами. До этого самое высокое здание в Шали не превышало три-четыре этажа. Теперь в центре города появились 20-этажные здания — высотный комплекс «Шали-Сити».

"Он состоит из семи «высоток», включающих в себя по два 12, 14 и 16 — этажных жилых дома. В центре комплекса — 21-этажный бизнес-центр, выполненный в форме национальной башни", — рассказал РИА Новости представитель администрации города.

На верхних этажах расположены гостиничные номера и двухуровневый ресторан с прозрачным куполом. В подземной части построили физкультурно-оздоровительный комплекс со СПА-центрами отдельно для женщин и мужчин. Собеседник агентства уточнил, что до начала большой стройки в Шали не было ни одной гостиницы, приезжие вынуждены были добираться на ночлег в столицу республики за несколько десятков километров.

В администрации рассказали, что местные жители, проживавшие в ветхих двухэтажках советской постройки и частных домах, переехали в новые дома и квартиры.

«Для владельцев частного жилья возвели целый поселок — 219 новых комфортных домов с мебелью, техникой и благоустроенными дворами», — отметил представитель администрации города.

По его словам, отремонтировали 837 частных домов, построили современный стадион, детские площадки, реконструировали полторы сотни коммерческих объектов, заменили более 160 километров газопровода, обустроили парковые зоны, выложили десятки километров дорог, тротуаров, высадили сотни деревьев, цветов.

На открытие города власти республики подарили юным горожанам одну тысячу велосипедов.