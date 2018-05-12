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Города и сёла России

В Чечне прошло торжественное открытие реконструированного города Шали

  •  © ria.ru

Власти Чечни торжественно открыли после масштабной реконструкции третий по величине город республики Шали, расположенный в 35 километрах от Грозного.

Районный центр Шали с населением более 50 тысяч человек был самым большим селом в Советском Союзе. Статус города он получил лишь в 1990 году, но облик города не приобрел из-за последовавшего в начале 1990-х годов политического кризиса и войн. Населенный пункт, имеющий важное стратегическое значение из-за своего географического положения — он находится в центре Большой Чечни, на стыке пяти дорог, ведущих в разные концы республики — на протяжении всей своей истории подвергался разрушениям. Во время Кавказской войны XIX века военные действия сосредотачивались главным образом вокруг Шали. Именно здесь начинались восстания и освободительные движения в истории Чечни. В период военных действий в республике город был практически разрушен. Он понес и значительные человеческие потери в результате бомбардировок. Масштабная реконструкция началась в 2013 году со строительства высотного комплекса.

После реконструкции город, имевший облик села с узкими улицами, зажил новой жизнью. Он превратился в современный центр с широкими автомагистралями, высотными домами, гостиницами, ресторанами и больницами. До этого самое высокое здание в Шали не превышало три-четыре этажа. Теперь в центре города появились 20-этажные здания — высотный комплекс «Шали-Сити».

"Он состоит из семи «высоток», включающих в себя по два 12, 14 и 16 — этажных жилых дома. В центре комплекса — 21-этажный бизнес-центр, выполненный в форме национальной башни", — рассказал РИА Новости представитель администрации города.

На верхних этажах расположены гостиничные номера и двухуровневый ресторан с прозрачным куполом. В подземной части построили физкультурно-оздоровительный комплекс со СПА-центрами отдельно для женщин и мужчин. Собеседник агентства уточнил, что до начала большой стройки в Шали не было ни одной гостиницы, приезжие вынуждены были добираться на ночлег в столицу республики за несколько десятков километров.

В администрации рассказали, что местные жители, проживавшие в ветхих двухэтажках советской постройки и частных домах, переехали в новые дома и квартиры.

«Для владельцев частного жилья возвели целый поселок — 219 новых комфортных домов с мебелью, техникой и благоустроенными дворами», — отметил представитель администрации города.

По его словам, отремонтировали 837 частных домов, построили современный стадион, детские площадки, реконструировали полторы сотни коммерческих объектов, заменили более 160 километров газопровода, обустроили парковые зоны, выложили десятки километров дорог, тротуаров, высадили сотни деревьев, цветов.

На открытие города власти республики подарили юным горожанам одну тысячу велосипедов.

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https://ria.ru/society/20180511/1520407858.html

Чечня, Шали
  • Великоросс Великоросс
    12.05.1812:46:21

    В Чечне прошло торжественное открытие реконструированного города Шали

    ©Видео с youtube.com

    #1034869
  • Нет аватара Александр Владимирович
    12.05.1812:54:35

    м-дя,а в Омске опять стройку метро законсервировали,нет денег,вот походу куда все деньги уходят   

    #1034870
    • Андрей Карпушенков
      12.05.1813:04:23

      Деньги уходят — это да. Но метро в Омске с самого начала выглядело странно. Двухвагонный поезд по пропускной способности аналогичный трамваю? Да за те деньги, что туда втюхали можно было весь город нормальным скоростным трамваем опутать. То что наконец закрыли правильно. Но деньги на транспорт там правда очень нужны, именно потому, что развитие транспорта стояло пока деньги закачивались в проект метро…

      #1034872
    • Human RS Human RS
      12.05.1813:07:09

      Чечня сильно пострадала от войны, логично, что города и села там восстанавливают.

      #1034873
      • Артем Морозов
        12.05.1816:39:51

        Судя по уровню благосостояния какой-нибудь Ивановской области и Шатойского р-на, видимо в войне победила Чечня. А русские как всегда стерпят.

        #1034963
        • Human RS Human RS
          12.05.1816:47:20

          Судя по уровню благосостояния какой-нибудь Ивановской области и Шатойского р-на, видимо в войне победила Чечня. А русские как всегда стерпят.

          Вы намеренно манипулируете фактами и разжигаете межнациональную рознь. Ивановскую область не равняли с землей снарядами и ракетами 20 лет назад.

          А если вам не нравится, что в Чечне эффективнее использую дотации из федерального бюджета, то это ваши личные проблемы. Больше дотаций чем Чечня, например, получает Камчатский край, но что-то успехи в развитии региона (в том числе и в привлечении инвестиций бизнеса) там гораздо скромнее. Мой мнение из-за воровства и некомпетентности ряда местных управленцев.

          Отредактировано: Human RS~16:51 12.05.18
          #1034967
          • Артем Морозов
            12.05.1817:13:05

            В кои-то веки Камчатке что-то перевалило от щедрот. То, что десятилетиями из регионов только забирали, вы предпочитаете умалчивать. Ровняли Чеченскую республику за Норд-ост и прочие терракты. За чеченские авизо и прочие аферы. Так что про воровство подзаткнитесь. Как и про некомпетентность местных властей.

            За 10 лет, с 2006 по 2015 г., число регионов-доноров в России сократилось с 25 до 14: сейчас их меньше, чем даже в 2001 г. (19).

            И вообще удивительно, регионы России не бомбили, а выглядит все хуже какого-то Гудермеса.

            Отредактировано: Артем Морозов~17:24 12.05.18
            #1034984
    • Нет аватара termometrix
      12.05.1815:09:13

      Можно достроить метро в Омске,не так уж много денег нужно.Однако администрация…

      На 2017 год уже вложено 12,9 миллиарда рублей, по мнению властей, необходимо ещё 22 миллиарда, чтобы завершить проект и ввести его в эксплуатацию.

      •  © static.novayagazeta.ru

      Зы.Омск сильно пострадал от политики Минфина: Красногорский гидроузел недстроен пока-долгострой,новый корпус ОмГУ «строится» 10 лет-позор!

      Отредактировано: termometrix~15:25 12.05.18
      #1034913
      • A_SEVER A_SEVER
        12.05.1815:21:21

        необходимо ещё 22 миллиарда
        Но их нет, поэтому выбрана консервация, на что планируется потратить 0.5 млрд рублей.

        #1034922
        • Нет аватара termometrix
          12.05.1816:00:07

          Но их нет

          Но можно найти.Можно эмитировать облигации под строительство метрополитена,например,их можно продавать населению,банкам,фондам.И постепенно за счет часть прибыли и экономии топлива можно обслуживать этот кредит.Так был построен Транссиб.

          #1034942
          • A_SEVER A_SEVER
            12.05.1816:08:19

            Но можно найти.
            Пока это ни у одного региона не получилось. Первый пусковой комплекс метро либо должен строится на федеральные деньги, либо вообще не надо начинать.

            #1034943
            • Нет аватара termometrix
              12.05.1816:25:33

              Ну тогда Минфин или ЦБ эмитирует облигации либо предоставит гарантии,было бы желание.

              Отредактировано: termometrix~17:35 12.05.18
              #1034957
        • Артем Морозов
          12.05.1816:43:59

          Зато есть деньги чтобы оплатить кредиты Трансмашхолдинга для того чтобы за два года поставить 600 вагонов в Москве.

          Отредактировано: Артем Морозов~16:44 12.05.18
          #1034964
          • Human RS Human RS
            12.05.1816:50:31

            Москва покупает составы метро за свои средства.

            #1034970
    • A_SEVER A_SEVER
      12.05.1815:09:44

      в Омске опять стройку метро законсервировали

      Что значит «опять»? Строительство метрополитена в Омске было прекращено 5 лет назад, и сейчас недостроенный объект нуждается в консервации, т.к. дальнейшее его пребывание в заброшенном состоянии может привести к ЧП.

      #1034914
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    12.05.1813:18:04

    Вопросы, конечно, есть — откуда в маленькой республике (1.4 млн всего) деньги на реконструкцию в отсутствие всякой промышленности. Но всё-таки лучше, чем воевать.

    #1034878
    • Soviet Assault Soviet Assault
      12.05.1813:35:33

      Это только для Вас вопросы, всем остальным всё давно известно. Если это вброс, то он ОЧЕНЬ толстый.

      #1034885
    • Human RS Human RS
      12.05.1813:38:10

      Поскольку вы уже знаете ответ на этот вопрос, ваш комментарий очень похож на убогий наброс.

      #1034886
    • Е.Юрий Е.Юрий
      12.05.1814:06:22

      в отсутствие всякой промышленности

      Почему отсутствие — www.pyatigorskgid.ru/industry/manufactures/chechenskaya/

      Думаю зарабатываемые деньги грамотно используются и остается еще на такие комплексы. У нас в Воронеже Чижов отгрохал огромную гостиницу, бизнесцентр и торговый центр и все в центре и никто не задавался вопросом происхождения средств — явно не стахановским темпом в угольной шахте.

      #1034890
  • Е.Юрий Е.Юрий
    12.05.1814:07:21

       

    #1034891
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    12.05.1814:10:59

    Никогда не писал на эту тему.

    Но попробую первый раз. Чечня очень сильно пострадала от войны. И вполне логично направлять туда деньги на восстановление.

    Но вы сами видите, как за довольно короткое время изменилась республика. Это же видно. И это не только благодаря деньгам.

    Это и благодаря трудолюбию чеченцев. И они не воруют деньги, по крайней мере у себя в республике.

    Другим регионам нужно бы у них поучиться такому.

    В других регионах волокита, какие-то проблемы согласования, нежелание работать — даже если средства выделяются. Скажем на реновацию и ветхое жилье.

    Ворье к тому же присутствует.

    Нужно любить свой регион, свою область — делать ее лучше. Вы же там живете, а не дядя Сэм. А у некоторых одни отговорки, надуманные проблемы и еще что-то.

    Так же как они.

    #1034895
    • александр столярчук александр столярчук
      12.05.1816:21:19

      У нас как водится гораздо больше любителей посчитать деньги в чужих карманах. Например сколько машин у Кадырова. А я тоже считаю, что деньги есть потому что не растаскивают по карманам.

      Отредактировано: александр столярчук~16:22 12.05.18
      #1034954
  • александр столярчук александр столярчук
    12.05.1816:36:25

    Фото нет, где фото? (

    #1034962
  • Дмитрий Жихарев Дмитрий Жихарев
    12.05.1817:03:36

    Аллах средства прислал, стопицот…

    #1034977
    • Нет аватара stasik
      12.05.1817:12:58

      И все мы знаем имя, фамилию и отчество этого Аллаха   

      #1034983
  • Yaroslav Igorevich
    12.05.1817:07:05

    Чеченский Нью-Васюки…

    Семь высоток на фоне деревни, смотрится убого

    •  © i.ytimg.com

    #1034978
  • Нет аватара malikszh
    12.05.1817:10:39

    Отлично, где нет коррупций все видно!

    #1034979
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