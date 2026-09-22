В Чеченской Республике досрочно завершили обновление участка трассы Р-217 «Кавказ»

Расширение участка Р-217 до четырёх полос повысило его пропускную способность до 35 тыс. автомобилей в сутки и усилило безопасность движения на подступах к Грозному.

Досрочно введён в эксплуатацию участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» с 644-го по 656-й км в пригороде Грозного. Капитальный ремонт проводился по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», работы завершены почти на два месяца раньше срока. Проезжую часть расширили с двух до четырёх полос, что увеличило пропускную способность участка до 35 тыс. автомобилей в сутки.

В ходе работ дорожники заменили и удлинили две водопропускные трубы, завершили устройство земляного полотна и основания дорожной одежды из песчано-гравийно-щебёночной смеси, уложили верхний слой основания из крупнозернистого асфальтобетона и нижний слой покрытия. На всём протяжении установили осевое железобетонное ограждение со светоотражающими элементами и противоослепляющими экранами, устроили верхний слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона, установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики, краевое барьерное ограждение и нанесли горизонтальную разметку термопластиком.