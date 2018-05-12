Китайский Су-35 в Новосибирске

Редкие качественные фотографии истребителя Су-35 ВВС НОАК, сделанные споттерами 11 мая 2018 года в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Предположительно, данный самолет (китайский бортовой номер «61271»), поставленный в КНР в 2017 году, совершает перелет из КНР на аэродром Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в подмосковный Жуковский (возможно, для использования в программе подготовки там китайского летного состава на самолеты Су-35). Сообщается, что самолет вылетит из Новосибирска далее по маршруту 14 мая.

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© ic.pics.livejournal.com Истребитель Су-35 ВВС НОАК (китайский бортовой номер «61271») во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), предположительно, во время перелета из КНР в Жуковский, 11.05.2018 (с)





© russianplanes.net Истребитель Су-35 ВВС НОАК (китайский бортовой номер «61271») во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), предположительно, во время перелета из КНР в Жуковский, 11.05.2018 ©

К настоящему времени Китай получил суммарно 14 истребителей Су-35 из 24 заказанных по контракту с АО «Рособоронэкспорт», заключенному в ноябре 2015 года. Первые четыре истребителя Су-35 по данному контракту были построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина ПАО «Компания «Сухой» в 2016 году и перегнаны в КНР 25 декабря 2016 года, следующие пять Су-35 были перегнаны в КНР 3 июля 2017 года, и еще пять были перегнаны в КНР 30 ноября 2017 года.

В ВВС НОАК истребители Су-35 поступают на вооружение 6-й авиационной бригады (бывший 6-й авиационный полк 2-й авиационной дивизии) на аэродроме Суйцзы близ Чжаньцзяна (провинция Гуандун), оснащенной российскими истребителями Су-27СК.

Тем временем, 11 мая 2018 года китайское официальное информационное агентство «Синьхуа» передало, что самолеты Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая /ВВС НОАК/ в пятницу совершили облет острова Тайвань с двух направлени, сообщил официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.

В военных маневрах с участием военнослужащих из Восточной и Южной зон боевого командования, были задействованы истребители Су-35, J-11 /"Цзянь-11"/, бомбардировщики H-6K /"Хун-6К"/, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения KJ-2000.