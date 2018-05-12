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Медучреждения

В Пензе открыт реконструированный корпус областной станции скорой медицинской помощи

  •  © xn--80ajgxi.xn--p1ai

Единая региональная диспетчерская служба скорой медицинской помощи включает несколько подразделений — по работе со взрослым и детским населением, приёму звонков от больных, нуждающихся в поликлиническом медицинском обслуживании, а также вызовов врача на дом.

  •  © xn--80ajgxi.xn--p1ai

Контакт-центрами принимаются звонки как от городского, так и от сельского населения, в целях оперативного обслуживания они в режиме онлайн переадресовываются конкретным лечебным учреждениям и подстанциям скорой медпомощи. После введения в эксплуатацию модернизированной диспетчерской службы количество сотрудников, принимающих вызовы от населения увеличено практически в два раза.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

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http://пенза.рф/news/zdravookhranenie/79770/

модернизация здравоохранения, Пензенская область
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