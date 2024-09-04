В Оренбурге завершили ремонт кардиологического корпуса Областной больницы
В Оренбурге завершили капитальный ремонт кардиологического корпуса Областной больницы им. В.И. Войнова и открыли памятник медработникам.
Это семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью почти 12 000 кв.м. На ремонт было выделено более 730 млн рублей из областного бюджета.
В этом корпусе располагаются приемное отделение, реанимация, интенсивная терапия для больных с сосудистыми нарушениями, отделение функциональной диагностики, кардиологическое отделение № 1, кабинет компьютерной томографии и несколько операционных — для экстренных пациентов в критическом состоянии, а также экстренная рентген-хирургическая операционная с современным ангиографом.
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