Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

12 мая 2018 воздушное судно с заводским номером 95143 и регистрацией RA-89091 было передано авиакомпании «Ямал». Борт совершил перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Домодедово» города Москва. Данный борт совершил первый полет 25.09.2017 и ранее нигде не эксплуатировался. 14 мая была начата эксплуатация данного борта — он совершил рейс по маршруту Москва — Ноябрьск.

На сегодня компанией «Ямал» эксплуатируется 14 самолетов этого типа. Компания является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России. Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от Государственной транспортной лизинговой компании 25 таких машин.

Таким образом, ГСС поставила уже 16 SSJ-100 в этом году.