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Авиация

Шесть вертолетов Ми-8АМТШ поступили на вооружение авиации 11-й армии ВВС и ПВО в Приморье

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Партия из шести вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», которые назвали так за высокие боевые качества, поступила на вооружение армейской авиации 11-й армии ВВС и ПВО.

Экипажи получили новые машины на заводе в Улан-Удэ и перелетели в пункты постоянного базирования.

«Терминатор» — новейшая модификация многоцелевого Ми-8АМТШ. В отличие от своего предшественника, новый вертолет получил современную авионику, усиленную бронезащиту, комплекс управляемого вооружения, аналогичный ударному Ми-35, но сохранил при этом все возможности для десантирования.

Звено новых вертолетов будет нести службу в авиаполку в Забайкальском крае.

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201805130837-y5zj.htm

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