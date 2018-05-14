Сев хлопка начался на Ставрополье после многолетнего перерыва

В Изобильненском городском округе, на полях ООО «Агросахар» дан старт посевной кампании хлопковой культуры на Ставрополье.

Помимо Изобильненского городского округа первые 500 га будут засеяны на полях Нефтекумского, а также Ипатовского городского округа. В этом году аграрии будут апробировать семенной фонд. По предварительным подсчётам специалистов, ожидаемый уровень урожайности с этих площадей будет составлять 20-25 ц/га. Планируется создание в крае собственной сырьевой семенной базы для всей России.

Данный проект поможет диверсифицировать сельскохозяйственную отрасль региона, создаст дополнительные рабочие места.

До 1964 года хлопок в Ставропольском крае успешно выращивался, а собираемые урожаи были сопоставимы с центральноазиатским регионом. Исследованиями учёных доказано, что в Ставропольском крае потенциал площадей, пригодных для культуры хлопчатника, составляет не менее 200 тыс. га