Карачаево-Черкесский сахарный завод запустил первую линию по производству рафинада

«Карачаево-Черкесский сахарный завод» в рамках программы модернизации запустил первую технологическую линию по производству рафинированного сахара.

«Завод запустил одну линию из планируемых девяти. До 15 августа этого года планируем установить и запустить все линии. Это позволит перевести сезонный характер работы предприятия на круглогодичный и создать 45 новых рабочих мест», — сообщает пресс-служба предприятия.

Модернизация предприятия была начата в феврале прошлого года. К началу 2018 года завод завершил первый этап модернизации.

В её рамках было обновлено и автоматизировано технологическое оборудование. В частности, проведена полная автоматизация выпарной станции, модернизировано продуктовое отделение, установлен новый гидротранспортер подачи свеклы на завод. Также установлена фасовочная линия, модернизирован диффузионный аппарат.

Это позволило вдвое увеличить его производительность и перерабатывать до 6 тыс. тонн свеклы в сутки, а к 2020 году мощность переработки планируется довести — до 12 тыс. тонн свеклы в сутки.

«В 2017 году сахарный завод переработал 224,7 тыс. тонн свеклы. Модернизация предприятия продолжается», — отметили в министерстве.

Карачаево-Черкесский сахарный завод работает с 1964 года и является системообразующим предприятием для экономики поселка Эркен-Шахар и всего Ногайского района Карачаево-Черкесии. На предприятии работают около 400 человек.