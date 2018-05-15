«Роснефть» приступила к бурению эксплуатационной скважины на шельфе Вьетнама

Rosneft Vietnam B.V. в рамках разработки Блока 06.1 на шельфе Вьетнама приступила к бурению эксплуатационной скважины LD-3P (месторождение Lan Do). «Роснефть» выступает в качестве оператора проекта, что подтверждает уровень имеющихся у нее компетенций при реализации технически сложных комплексных программ морского бурения.

Планируемая глубина скважины по стволу составит около 1200 м, глубина моря в районе бурения скважины — около 160 метров. Начальные геологические запасы месторождения Lan Do оцениваются в объеме 23 млрд м3 природного газа. Для разработки дополнительных запасов месторождения будут построены объекты подводной инфраструктуры, которые подключат к действующим морским объектам на Блоке 06.1 (платформа Lan Tay). С этой платформы подготовленный газ и газовый конденсат поставляются на берег по двухфазному трубопроводу Нам Кон Шон протяженностью 370 км. Это — самый длинный двухфазный трубопровод в Юго-Восточной Азии.

Благодаря двухфазной технологии трубопровода на береговой комплекс одновременно поставляются и газ, и конденсат.

Кроме этого, в течение 2018 года «Роснефть» намерена произвести зарезку бокового ствола на ранее пробуренной поисковой скважине PLD-1P на месторождении Phong Lan Dai («Дикая Орхидея»), которое также расположено в пределах Блока 06.1. Планируемая глубина скважины — 1300 метров. По результатам работ скважина будет переведена в разряд эксплуатационных.

Месторождение «Дикая Орхидея» было открыто в ходе буровой кампании 2016 года, когда «Роснефть» впервые выступила в качестве оператора проекта бурения на международном шельфе. На месторождении были обнаружены коммерческие запасы газа в объеме 3,4 млрд м3.

Для реализации проектов на вьетнамском шельфе «Роснефть» привлекает самые современные технологии доступные на рынке.