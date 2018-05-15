Линия по выпуску комплектующих для транспорта запущена в Свердловской области



Новый раскройный комплекс

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Инвестиционный проект предприятия ООО «Сибеко» по выпуску комплектующих для автомобильного и железнодорожного транспорта, реализующийся при поддержке федерального и областного бюджетов, получил дальнейшее развитие: на производственной площадке в Березовском введен в эксплуатацию новый раскройный комплекс для изготовления сидений. Комплекс имеет длину 25 метров и состоит из настилочного стола, конвейера, раскройного стола. Оборудование позволит предприятию увеличить производительность в несколько раз и выкраивать до 150 тысяч чехлов в месяц.

Запуск нового раскройного комплекса является очередным шагом в реализации проекта по разработке и выпуску современных пассивных систем для автомобильной, железнодорожной и машиностроительной отраслей, к которому компания приступила в 2015 году.

В настоящее время предприятие работает со 125 отечественными и зарубежными потребителями, осуществляет серийные поставки для таких компаний, как «Уральские локомотивы», КАМАЗ, «Тракторные Заводы», отгружает продукцию транспортникам Беларуси и Казахстана.

«Сибеко» — ведущий в регионе экспортер высокотехнологичной продукции, она занимает лидирующие позиции среди компаний малого и среднего бизнеса по объему поставок, к примеру, в Республику Беларусь, а по итогам 2017 года компания признана лучшим экспортером среди малых и средних предприятий. Ее опыт важен как для других компаний, так и для правительства в свете консолидированной работы по реализации приоритетного национального проекта по продвижению отечественной высокотехнологичной продукции", — отметили на открытии.