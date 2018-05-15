Производство шампиньонов организовано в Иркутской области

Корпорация развития Иркутской области помогла ООО «Байкалэкопродукт» запустить в поселке Введенщина производство шампиньонов, первый урожай которых будет собран уже через месяц. Уникальность проекта в том, что в Сибири появится первое крупное производство шампиньонов. Сейчас их привозят на рынки Иркутской области за тысячи километров из Смоленской области и Китая. Зачастую за время, потраченное на доставку, у грибов истекает срок годности, и в продажу они поступают, потеряв полезные качества. Создание грибного производства в Шелеховском районе позволит обеспечить жителей региона свежей и экологически чистой продукцией.

Общие инвестиции в проект составили 50 млн рублей. На ферме уже создано 28 рабочих мест.

Пока что на ферме оборудовано четыре камеры, с каждой из них фермеры планируют собирать 5-6 тонн грибов каждые два месяца. В будущем предприятие намерено расширяться.

Предприятие закупило в Хакассии компост, засеянный мицелием шампиньонов. Так как шампиньоны очень прихотливы в выращивании — даже незначительное изменение температуры, давления или влажности может пагубно на них сказаться. Именно поэтому ферма, оснащена самым современным голландским оборудованием, которое обеспечивает круглосуточный климат-контроль. А вход в камеры, где растут грибы, категорически запрещен всем, кроме технологов.

«К нам уже обращают желающие покупать шампиньоны оптовыми партиями и представители ресторанного бизнеса, — рассказала одна из руководителей ООО „Байкалэкопродукт“. — Кроме того, пункт продажи будет организован на самой ферме».

«Несмотря на то, что это традиционное производство, оно — высокотехнологичное. И это была одна из причин, почему „Корпорация развития Иркутской области“ поддержала этот проект, — рассказал генеральный директор Корпорации развития. — В начале года мы выделили на создание фермы 15 млн рублей. Позднее добавили 1,7 млн рублей на покупку автоматической системы полива».