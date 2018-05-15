Крымский мост открыт!





© Фото из открытых источников

Сегодня состоялось торжественное открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. Строительство автодорожной части моста завершено раньше срока. Уже с завтрашнего утра будет открыто автомобильное движение для всех желающих. Прямую трансляцию события вел канал Россия 24.

Строительство этого грандиозного сооружения заняло 816 дней. Мост строился в сложных климатических и геологических условиях. Длина моста составила 19 км, и это самый длинный мост в России.





© Фото из открытых источников

Вместе с мостом открыты и специально построенные автоподходы к нему как со стороны Тамани так и со стороны Крыма. О строительстве автоподхода со стороны Тамани портал «Сделано у нас» подробно рассказывал полтора года назад.

Сегодня открыто движение для легковых автомобилей и автобусов. Грузовое движение планируется к открытию осенью.





© Фото из открытых источников

Открытие железнодорожной части планируется примерно через год.