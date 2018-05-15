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Дорожное строительство

Крымский мост открыт!

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня состоялось торжественное открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. Строительство автодорожной части моста завершено раньше срока. Уже с завтрашнего утра будет открыто автомобильное движение для всех желающих. Прямую трансляцию события вел канал Россия 24.

Строительство этого грандиозного сооружения заняло 816 дней. Мост строился в сложных климатических и геологических условиях. Длина моста составила 19 км, и это самый длинный мост в России.

  •  © Фото из открытых источников

Вместе с мостом открыты и специально построенные автоподходы к нему как со стороны Тамани так и со стороны Крыма. О строительстве автоподхода со стороны Тамани портал «Сделано у нас» подробно рассказывал полтора года назад.

Сегодня открыто движение для легковых автомобилей и автобусов. Грузовое движение планируется к открытию осенью.

  •  © Фото из открытых источников

Открытие железнодорожной части планируется примерно через год.

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крымский мост
  • Великоросс Великоросс
    15.05.1814:48:01

    Поехали!

    Слава России!    

    #1035873
    • shrpv shrpv
      15.05.1814:52:15

      Кортеж… Сенат… Главное Камаз!      Моё поздравление всей России.

      Отредактировано: shrpv~15:10 15.05.18
      #1035874
      • Великоросс Великоросс
        15.05.1814:54:26

        Главное Камаз!

        Смотрю прямой эфир. Это правда круто!!!   

        Действительно историческое событие!

        Отредактировано: Великоросс~14:55 15.05.18
        #1035875
        • CryNet CryNet
          15.05.1815:26:54

          ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8ub5ab9zIBE?rel=0&showinfo=0

          #1035904
      • Katamaran Katamaran
        15.05.1815:06:09

           

        #1035886
  • Максим Алпеев
    15.05.1814:55:08

       

    #1035877
  • Katamaran Katamaran
    15.05.1815:07:52

    Будто всегда так и ездил. Молодец же. Музыки из сериала не хватает.

    •  © img2.ntv.ru

    #1035887
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    15.05.1815:11:38

    Всех с праздником!!! С Новым Русским — Крымским Мостом!

    Господа, а кто-нибудь может подсчитать, сколько мостов было открыто в президентство Владимира Путина с 1999 года по этот день?

    #1035890
  • Комментарий удален
  • Седое Лихо Седое Лихо
    15.05.1815:12:11

    Странное дело… Моста вроде бы и нет, а по его декорациям, сделанным на Мосфильме из просевших, подпёртых кранами, покрытых трещинами опор, которые к тому же ежегодно сносит ледоход, на (хорошо если) половину разворованного бюджета, прямо поверх грязевых вулканов в которых метр за метром тонут сваи, посреди трупов убитых стройкой дельфинов, по полотну разъезжающемуся вместе с тектоническими плитами, всё равно, каким то чудом, в Крым проезжают машины…﻿

    Отредактировано: Седое Лихо~15:58 15.05.18
    #1035892
    • rvk rvk
      15.05.1815:14:44

      Так Мосфильм же! Они и не такое умеют.

      #1035893
    • Katamaran Katamaran
      15.05.1815:16:28

      Странное дело…

      •  © static.fjcdn.com

      #1035894
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    15.05.1815:17:16

    Дождались наконец-то! Всех жителей России и не только поздравляю с этим эпохальным событием. Экономика Крыма и южных регионов России получит дополнительный импульс для развития. Улучшится социально-экономическая ситуация в республике и возрастет туристический поток. Одни плюсы для страны.

    Отредактировано: Руслан Алатарцев~15:17 15.05.18
    #1035895
  • Комментарий удален
  • Комментарий удален
  • MarkII 1 MarkII 1
    15.05.1815:35:00

    Слава Крымскому Мосфильмовскому мосту!!!

    #1035911
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    15.05.1815:38:25

    УРА, УРА, УРА!!!

       

    Вот свершилось чудо, которое мы все так ждали. Чудо, сделанное руками, умом и знаниями людей. Упорным трудом.

    Поздравляю всех вас с этим праздником!

    Всех, кто ждал этого дня. Особенно тех, кто создает новости на этом сайте.

       

    #1035914
  • Serg My Star Serg My Star
    15.05.1815:45:00

    Ну вот и свершилось!!!          . Многие в исторической дали мечтали так проехать. ВВП проехал. В добрый путь.

    #1035916
  • Комментарий удален
  • Михаил Беор
    15.05.1815:51:41

    Ура!!!

    #1035921
  • exhausted1987 exhausted1987
    15.05.1815:57:20

    УРА! УРА! УРА!

    Мосткоторыйнеможетбытьпостроен открыт!         

    #1035925
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