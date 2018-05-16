В радиотехнический полк ЮВО поступила новая радиолокационная станция «Каста-2»

В рамках программы переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) в радиотехнический полк 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированный в Волгоградской области, поступила новая радиолокационная станция (РЛС) «Каста-2».

РЛС «Каста-2» — это мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Станция предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов — самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.

Станция эффективно работает на фоне интенсивных отражений от поверхности, местных предметов и метеообразований.

РЛС включает в себя аппаратную и антенную машины, основную и резервную электростанции, смонтированные на трех автомобилях повышенной проходимости КамАЗ-4310. Имеет выносное рабочее место оператора, обеспечивающее управление РЛС, удаленное от нее на расстояние 300 м.

Конструкция станции устойчива к воздействию избыточного давления во фронте ударной волны, оснащена устройствами санитарной и индивидуальной вентиляции. Предусмотрена работа системы вентиляции в режиме рециркуляции без использования заборного воздуха.

Антенна РЛС представляет собой систему, состоящую из зеркала двойной кривизны, узла рупорных облучателей и антенн подавления приема по боковым лепесткам. Антенная система формирует по основному радиолокационному каналу два луча с горизонтальной поляризацией: острый и косекансный, перекрывающие заданный сектор обзора.

В РЛС используется твердотельный передатчик, выполненный на СВЧ транзисторах, позволяющий получить на его выходе сигнал мощностью около 1 кВт.

Управление режимами РЛС может производиться как по командам оператора, так и использованием возможностей комплекса вычислительных средств.

РЛС обеспечивает устойчивую работу при температуре окружающего воздуха ±50 °С, относительной влажности воздуха до 98%, скорости ветра до 25 м/с. Высота размещения над уровнем моря — до 3000 м. Современные технические решения и элементная база, примененные при создании РЛС «Каста-2Е2», позволили получить тактико-технические характеристики на уровне лучших зарубежных и отечественных образцов.

Основные характеристики: