В радиотехнический полк ЮВО поступила новая радиолокационная станция «Каста-2»
В рамках программы переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) в радиотехнический полк 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированный в Волгоградской области, поступила новая радиолокационная станция (РЛС) «Каста-2».
РЛС «Каста-2» — это мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Станция предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов — самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.
Станция эффективно работает на фоне интенсивных отражений от поверхности, местных предметов и метеообразований.
РЛС включает в себя аппаратную и антенную машины, основную и резервную электростанции, смонтированные на трех автомобилях повышенной проходимости КамАЗ-4310. Имеет выносное рабочее место оператора, обеспечивающее управление РЛС, удаленное от нее на расстояние 300 м.
Конструкция станции устойчива к воздействию избыточного давления во фронте ударной волны, оснащена устройствами санитарной и индивидуальной вентиляции. Предусмотрена работа системы вентиляции в режиме рециркуляции без использования заборного воздуха.
Антенна РЛС представляет собой систему, состоящую из зеркала двойной кривизны, узла рупорных облучателей и антенн подавления приема по боковым лепесткам. Антенная система формирует по основному радиолокационному каналу два луча с горизонтальной поляризацией: острый и косекансный, перекрывающие заданный сектор обзора.
В РЛС используется твердотельный передатчик, выполненный на СВЧ транзисторах, позволяющий получить на его выходе сигнал мощностью около 1 кВт.
Управление режимами РЛС может производиться как по командам оператора, так и использованием возможностей комплекса вычислительных средств.
РЛС обеспечивает устойчивую работу при температуре окружающего воздуха ±50 °С, относительной влажности воздуха до 98%, скорости ветра до 25 м/с. Высота размещения над уровнем моря — до 3000 м. Современные технические решения и элементная база, примененные при создании РЛС «Каста-2Е2», позволили получить тактико-технические характеристики на уровне лучших зарубежных и отечественных образцов.
Основные характеристики:
Диапазон волн
дециметровый
Зона обзора:
по дальности, км
5-150
по азимуту, град.
360
по высоте, км
до 6
Дальность обнаружения целей с ЭПР 2 м2, км:
при работе на штатную антенну высотой 14 м:
hц = 100 м
41
hц =1000 м
95
при работе с антенной на легкой перевозимой мачте высотой 50 м:
hц= 100 м
55
hц= 1000 м
95
Дальность обнаружения целей с ЭПР 0,3 м2, летящих на высоте 60 м, км:
при работе на штатную антенну
30
при работе с антенной на легкой перевозимой мачте высотой 50 м
44
Период обзора пространства, с
5 и 10
Коэффициент подавления отражений от местных предметов, дБ
54
Вероятность проводки воздушных объектов в организационных пассивных помехах плотностью 2,5 пачки на 100 м пути
не менее 0,9
Максимальное количество сопровождаемых целей (трасс)
50
Дальность автоматической выдачи радиолокационной информации по цифровым каналам сопряжения АСУ, км:
по проводным линиям связи
до 15
по встроенному радиоканалу
до 50
Точность измерения координат:
по дальности, м
100
по азимуту, мин.
40
по высоте, м
900
Наработка на отказ, ч
700
Время восстановления, мин.
30
Эксплуатационный расчет (одна смена), чел.
2
Количество транспортных единиц
3
Максимальная скорость движения, км/ч:
по шоссе
60
по грунтовой дороге
40
по бездорожью
30
Глубина преодоления брода, м
1,2
Время развертывания (свертывания), мин.
20
Время включения, мин.
3