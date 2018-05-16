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Армия и Флот

В радиотехнический полк ЮВО поступила новая радиолокационная станция «Каста-2»

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В рамках программы переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) в радиотехнический полк 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированный в Волгоградской области, поступила новая радиолокационная станция (РЛС) «Каста-2».

РЛС «Каста-2» — это мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Станция предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов — самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.

Станция эффективно работает на фоне интенсивных отражений от поверхности, местных предметов и метеообразований.

РЛС включает в себя аппаратную и антенную машины, основную и резервную электростанции, смонтированные на трех автомобилях повышенной проходимости КамАЗ-4310. Имеет выносное рабочее место оператора, обеспечивающее управление РЛС, удаленное от нее на расстояние 300 м.

Конструкция станции устойчива к воздействию избыточного давления во фронте ударной волны, оснащена устройствами санитарной и индивидуальной вентиляции. Предусмотрена работа системы вентиляции в режиме рециркуляции без использования заборного воздуха.

Антенна РЛС представляет собой систему, состоящую из зеркала двойной кривизны, узла рупорных облучателей и антенн подавления приема по боковым лепесткам. Антенная система формирует по основному радиолокационному каналу два луча с горизонтальной поляризацией: острый и косекансный, перекрывающие заданный сектор обзора.

В РЛС используется твердотельный передатчик, выполненный на СВЧ транзисторах, позволяющий получить на его выходе сигнал мощностью около 1 кВт.

Управление режимами РЛС может производиться как по командам оператора, так и использованием возможностей комплекса вычислительных средств.

РЛС обеспечивает устойчивую работу при температуре окружающего воздуха ±50 °С, относительной влажности воздуха до 98%, скорости ветра до 25 м/с. Высота размещения над уровнем моря — до 3000 м. Современные технические решения и элементная база, примененные при создании РЛС «Каста-2Е2», позволили получить тактико-технические характеристики на уровне лучших зарубежных и отечественных образцов.

Основные характеристики:

Диапазон волн

дециметровый

Зона обзора:

по дальности, км

5-150

по азимуту, град.

360

по высоте, км

до 6

Дальность обнаружения целей с ЭПР 2 м2, км:

при работе на штатную антенну высотой 14 м:

hц = 100 м

41

hц =1000 м

95

при работе с антенной на легкой перевозимой мачте высотой 50 м:

hц= 100 м

55

hц= 1000 м

95

Дальность обнаружения целей с ЭПР 0,3 м2, летящих на высоте 60 м, км:

при работе на штатную антенну

30

при работе с антенной на легкой перевозимой мачте высотой 50 м

44

Период обзора пространства, с

5 и 10

Коэффициент подавления отражений от местных предметов, дБ

54

Вероятность проводки воздушных объектов в организационных пассивных помехах плотностью 2,5 пачки на 100 м пути

не менее 0,9

Максимальное количество сопровождаемых целей (трасс)

50

Дальность автоматической выдачи радиолокационной информации по цифровым каналам сопряжения АСУ, км:

по проводным линиям связи

до 15

по встроенному радиоканалу

до 50

Точность измерения координат:

по дальности, м

100

по азимуту, мин.

40

по высоте, м

900

Наработка на отказ, ч

700

Время восстановления, мин.

30

Эксплуатационный расчет (одна смена), чел.

2

Количество транспортных единиц

3

Максимальная скорость движения, км/ч:

по шоссе

60

по грунтовой дороге

40

по бездорожью

30

Глубина преодоления брода, м

1,2

Время развертывания (свертывания), мин.

20

Время включения, мин.

3

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https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12175494@egNews

армия, РЛС, Каста 2-2, ЮВО
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