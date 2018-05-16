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Медучреждения

Диализный центр открыт в Приморском крае

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  • IMG_1552
  •  © ars.town

В городе Арсеньев открылся новый центр амбулаторного диализа для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Он снащен оборудованием последнего поколения: пятью аппаратами «искусственная почка» производства компании «НИПРО» (Япония), высокопроизводительной системой водоподготовки «Медиана Плюс», системой приготовления и центральной раздачи диализного концентрата, а также всеми необходимыми комплектами расходного оборудования и материалами.

Диализный центр в Арсеньеве — это пример успешного государственно-частного партнерства. Благодаря такому взаимовыгодному сотрудничеству государства и бизнеса удалось реализовать социально значимый проект медицинского направления. Инвесторы — ООО «Эверест» выделили средства на строительство и оснащение центра, а государство финансирует лечение больных, нуждающихся в диализе, оплачивает расходы на медикаменты и сам процесс диализа. Для пациентов услуги в новом центре полностью бесплатны в рамках полиса ОМС.

На сегодняшний день потребность в почечной терапии существует у 20 пациентов, которым приходилось ездить из северного и центрального Приморья в Спасск или Уссурийск. Сейчас они смогут получить жизненно необходимые процедуры быстрее.

  • IMG_1541
  • IMG_1541
  •  © ars.town

Центр в Арсеньеве — уже третий, который открылся в Приморье на условиях государственно-частного партнерства. Первый, в июле 2016 года, появился в Спасске-Дальнем, второй — открыт в конце 2017 года в Находке.

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http://ars.town/novosti-2/261-press-sluzhba-soobshchaet/19035-ambulatornyj-dializnyj-tsentr-otkrylsya-11-maya-v-arseneve

Приморский край, диализный центр
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