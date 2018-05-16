Аграрии Дагестана на четверть перевыполнили план весенней закладки виноградников
Дагестанские сельхозпроизводители на четверть перевыполнили план весенней закладки виноградников. При плане 500 га виноградников фактически было посажено 620 га, из которых порядка 230 — интенсивные.
Наилучших показателей добились хозяйства Магарамкентского района — 120 га, Сулейман-Стальского — более 100 га, а также Хасавюртовского и Кизилюртовского районов.
При этом всего в 2018 году в Дагестане намечено заложить 1,5 тыс. га новых виноградников. В настоящее время площадь виноградников в регионе составляет 25 тыс. га, из которых 18 тыс. га — плодоносящие.
В республике в текущем году планируется увеличить урожай винограда на 6,6% - до 180 тыс. тонн. Для этого на развитие отрасли виноградарства в текущем году в бюджете республики были заложены 580 млн. рублей, 100 млн. рублей — на субсидирование сданного на переработку винограда и 480 млн. рублей — на субсидирование работ по закладке и уходу за молодыми виноградниками.