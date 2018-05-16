Российские программируемые логические контроллеры захватывают рынок

Баланс сил на российском рынке программируемых логических контроллеров (ПЛК) для систем промышленной автоматизации постепенно склоняется в сторону отечественного производителя. Небольшие региональные разработчики начали выводить на рынок оборудование, по ключевым техническим характеристикам точно соответствующее запросам основного потребителя, но при этом более выгодное для него с точки зрения затрат.

Как отметил коммерческий директор конструкторского бюро «АГАВА» Олег Полтавцев, сегодня на рынке сформированы все условия для успешной конкуренции отечественных разработчиков с крупными зарубежными производителями ПЛК, такими как Siemens, Schneider Electric и др.

«На данный момент ключевой потребитель на рынке — системный интегратор. Он обеспечивает до 90% спроса на ПЛК. Производство конечных заказчиков — промышленных предприятий, быстро развивается, и далеко не у всех хватает компетенций для интеграции все более сложных систем автоматизации. Интеграторы же преимущественно не являются приверженцами какого-либо конкретного бренда, для них важно, чтобы ПЛК был мощным и производительным, мог быть адаптирован для решения любой задачи за счет возможности подключения дополнительных модулей, качественным и надежным. При этом либо его цена не должна быть слишком высокой, либо он должен способствовать снижению затрат заказчика на всю систему автоматизации в целом. Как правило, ПЛК крупных российских компаний, согласно исследованиям рынка, до сих пор испытывают проблемы именно с качеством, а зарубежные остаются достаточно дорогими. Влияет и ориентация игроков рынка на импортозамещение. Таким образом, возникает ниша, которую активно заполняют небольшие компании из регионов», — рассказал он.

Тренд подтверждает и опыт самого КБ «АГАВА». В августе 2017 года компания, проанализировав рынок, создала инновацию: программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40 на базе LINUX c сенсорным дисплеем и процессором Cortex-A8 800МГц, который пользователь может комплектовать необходимым количеством интерфейсов, аналоговых и дискретных входов-выходов, исходя из конкретной задачи. Совмещение ПЛК и панели оператора, как показали первые продажи, позволило заказчику вдвое снизить затраты на закупку и интеграцию систем автоматизации.

«Создавая продукт, мы в первую очередь ориентировались на системных интеграторов. Попали точно в целевую аудиторию: менее, чем за год продажи устройства выросли примерно в 20 раз, появились даже постоянные клиенты. Прибор постоянно совершенствуется при помощи системы тест-драйва, когда заказчик может бесплатно установить себе наш ПЛК, проверить его в действии и сообщить производителю свои замечания и пожелания по улучшению конструктивных и функциональных характеристик контроллера. Так соотношение цена-качество доводилось до востребованного заказчиком уровня», — добавил Олег Полтавцев.

Все это означает, что в ближайшее время конкуренция на российском рынке ПЛК может значительно усилиться, а доля, принадлежащая зарубежным игрокам, начать постепенно сокращаться. «Отечественным разработчикам нужно перестать бояться инвестировать в инновационные решения. Ситуация на рынке такова, что эти затраты могут окупиться достаточно быстро», — считает коммерческий директор КБ «АГАВА».