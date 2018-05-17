На заводе «Нижегородский Теплоход» заложены два больших гидрографических катера проекта 23040 Г
Согласно контракту, они будут переданы заказчику в 2019 году.
Основным предназначением катеров является выполнение высокоточной площадной съемки рельефа дна для поддержания на современном уровне навигационных морских карт и обслуживание среднегабаритных плавучих средств навигационного оборудования с весами до 2 тонн и длиной до 6,5 м.
Помимо этого сегодня на этом же заводе БГК «Александр Евланов» был выведен из цеха и крещен.
Также были отправлены к месту службы два катера аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 РВК-1239 и РВК-1261.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
17.05.1822:15:06
18.05.1801:54:25
18.05.1802:01:19
18.05.1802:25:55 Для УНиО.
18.05.1802:31:44
18.05.1802:36:24 А на самом деле 1.
18.05.1802:44:54
18.05.1802:19:08 Нет, это нарукавный знак Управления навигации и океанографии МО:
18.05.1802:36:25
18.05.1802:47:46
18.05.1802:52:33