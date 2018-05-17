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Судостроение и судоходство

На заводе «Нижегородский Теплоход» заложены два больших гидрографических катера проекта 23040 Г

  •  © znt-yard.ru
17 мая 2018 года завод «Нижегородский Теплоход» (г. Нижний-Новгород) состоялась торжественная закладка третьего и четвертого катеров проекта 23040 Г «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».

Согласно контракту, они будут переданы заказчику в 2019 году.

Основным предназначением катеров является выполнение высокоточной площадной съемки рельефа дна для поддержания на современном уровне навигационных морских карт и обслуживание среднегабаритных плавучих средств навигационного оборудования с весами до 2 тонн и длиной до 6,5 м.

  •  © korabel.ru

Помимо этого сегодня на этом же заводе БГК «Александр Евланов» был выведен из цеха и крещен.

  •  © znt-yard.ru

Также были отправлены к месту службы два катера аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 РВК-1239 и РВК-1261.

  •  © pp.userapi.com
  •  © znt-yard.ru
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https://znt-yard.ru/ru/news/2018/05/full258/

23040Г, 23040, "Завод "Нижегородский Теплоход", Нижний Новгород, гидрографический катер
  • Нет аватара alex_uns
    17.05.1822:15:06

    а на рукаве эмблема ГУГИ

    •  © cepk.ru

    #1036806
    • Нет аватара g1v2
      18.05.1801:54:25

      Ну тогда это объясняет почему в последнее время столько гидрографов строится. Если часть из них тоже для гуги — тогда понятно.

      #1036851
      • Нет аватара alex_uns
        18.05.1802:01:19

        столько гидрографов строится

        Для ГУГИ 6 БГК проекта 23040 Г по контракту 2016 г.

        Это закладка крайних двух из этого контракта.

        Зима спущен, Евланов выведен из эллинга, Кривицкий и Слободник заложены в мае.

        и сейчас — остаток этой серии — еще два.

        Зима — головной, на втором уже набили руку — выведен из эллинга, так что серию сделают в 2019м    наверное, просто почему наверное, Зима был заложен в 2016-м.)

        Отредактировано: alex_uns~02:13 18.05.18
        #1036857
        • A_SEVER A_SEVER
          18.05.1802:25:55

          Для ГУГИ
          Для УНиО.

          #1036860
          • Нет аватара alex_uns
            18.05.1802:31:44

            что-то давно не слышно про БГК проекта 19920 «Баклан». в вики есть информация, что строится 3, в таблице с этим статусом 2

            #1036862
            • A_SEVER A_SEVER
              18.05.1802:36:24

              в вики есть информация, что строится 3
              А на самом деле 1.

              #1036863
              • Нет аватара alex_uns
                18.05.1802:44:54

                Нет, ну на самом деле хорошо, 10 шт получается, проект же не обязательно штамповать бесконечно, может учли опыт, что-то новое появилось в оборудовании и пойдет другая серия, пусть и небольшая.

                Вон Алмаз — как над ним колдуют   

                #1036865
    • A_SEVER A_SEVER
      18.05.1802:19:08

      на рукаве эмблема ГУГИ
      Нет, это нарукавный знак Управления навигации и океанографии МО:
      •  © Фото из открытых источников

      #1036859
      • Нет аватара alex_uns
        18.05.1802:36:25

        Согласен, скачал фотографию с закладки, увеличил максимально, хоть и нечетко, но внутри присутствуют синеголубые пиксели, ок!   

        Отредактировано: alex_uns~02:37 18.05.18
        #1036864
        • A_SEVER A_SEVER
          18.05.1802:47:46

          внутри присутствуют синеголубые пиксели

          И цвета каймы и фона другие. И вообще на фото капитан 1-го ранга Сергей Травин — начальник управления навигации и океанографии МО:

          •  © Фото из открытых источников

          #1036866
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