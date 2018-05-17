На заводе «Нижегородский Теплоход» заложены два больших гидрографических катера проекта 23040 Г

17 мая 2018 года завод «Нижегородский Теплоход» (г. Нижний-Новгород) состоялась торжественная закладка третьего и четвертого катеров проекта 23040 Г «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».

Согласно контракту, они будут переданы заказчику в 2019 году.

Основным предназначением катеров является выполнение высокоточной площадной съемки рельефа дна для поддержания на современном уровне навигационных морских карт и обслуживание среднегабаритных плавучих средств навигационного оборудования с весами до 2 тонн и длиной до 6,5 м.

Помимо этого сегодня на этом же заводе БГК «Александр Евланов» был выведен из цеха и крещен.

Также были отправлены к месту службы два катера аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 РВК-1239 и РВК-1261.