На Усть-Среднеканской ГЭС возобновлено строительство грунтовой плотины

На строящейся в Магаданской области на реке Колыме Усть-Среднеканской ГЭС возобновлена отсыпка грунтовой плотины станции, приостановленная на время зимних холодов.

Отсыпка плотины до отметки 276,5 м необходима для увеличения напора на турбинах и полезного объема водохранилища, в результате чего увеличится мощность ГЭС и выработка электроэнергии. Эти работы планируется завершить до сентября 2018 года, что позволит приступить к подъему уровня водохранилища и вводу в эксплуатацию гидроагрегата № 3.

На сегодняшний день в тело плотины уже отсыпано 4,15 млн м3 грунта, что составляет более 90% от необходимого для пуска гидроагрегата № 3 объема. Для защиты основания плотины от фильтрационных вод выполняется укрепительная цементация — закачка цементного раствора в скважины под высоким давлением.

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС — один из крупнейших инвестиционных проектов ПАО «РусГидро». Первые два гидроагрегата станции общей мощностью 168 МВт были введены в эксплуатацию в 2013 году. После пуска третьего гидроагрегата, запланированного на IV квартал 2018 года, мощность ГЭС достигнет 310,5 МВт.

С началом ввода в эксплуатацию гидроагрегатов № 1 и № 2 Усть-Среднеканской ГЭС надежность электроснабжения населения и промышленных предприятий региона значительно повысилась. Ранее потребности изолированной Магаданской энергосистемы на 95% обеспечивались только одной электростанцией — Колымской ГЭС.

Завершение строительства станции даст возможность реализации крупных инфраструктурных проектов в Магаданской области и Чукотском автономном округе, будет способствовать судоходству, регулируя сток реки Колымы.