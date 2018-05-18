Компания «Композитное кораблестроение» ведет строительство судов по заказу Южной Кореи

Один из чиновников на днях посетил цеха компании «Композитное кораблестроение» (г. Владивосток). Здесь ему подробно рассказали о текущей деятельности предприятия.

Группа компаний «Композитное кораблестроение» ведет свою деятельность с 2000 года и на сегодняшний день является одной из немногих, осуществляющих строительство пассажирского и прогулочного флота катамаранного типа, а также патрульных и рабочих судов из композитных материалов на российском рынке судостроения.

В цехах компании сейчас находятся несколько судов разной степени готовности. Один из них — прогулочный катамаран океанского класса Pacifico Voyager 117, длиной 12 метров, вместимостью 24 пассажира и развивающий скорость 27 узлов в час, который заказали для пассажирских перевозок в Республику Корея. Всего для партнера из Страны утренней свежести изготовят пять таких единиц.

Также рабочие сейчас трудятся над строительством двух 10-метровых прогулочных катамаранов Pacifico Adventure 99 для российского заказчика и двух 12-метровых пассажирских катамаранов Pacifico Cruise 120, которые будут использоваться в Приморье.

По словам руководителя, производственные мощности верфи дают возможность строить суда в наиболее оптимальные сроки, не снижая при этом качества исполнения. Каждый этап строительства тщательно разрабатывается и многократно тестируется командой опытных профессионалов.

— Вчера завершили сертификацию, получим на следующей неделе сертификат соответствия требованиям Евросоюза. Тот катамаран, который вы первый сегодня посмотрели, завтра попробуем спустить на воду для испытания, — рассказал во время небольшой экскурсии по цеху генеральный конструктор ООО «Композитное кораблестроние"Сергей Волошенко.

Компания может по праву называться уникальной, как минимум на всем Дальнем Востоке. Здесь применяются методы вакуумной инфузии при изготовлении корпусов — это второй по технологичности метод в производстве, который используется исключительно при строительстве гоночных яхт, автомобилей Формулы-1 и космических кораблей. А применение углеволокна в качестве материала позволяет значительно уменьшить вес судна, тем самым увеличить его скорость, обеспечить прочность и износостойкость.

В настоящее время на предприятии трудятся более 60 высококвалифицированных сотрудников, которые проходят стажировки в ведущих судостроительных компаниях мира. Их количество планируется увеличить с расширением рабочих площадей.

По словам представителей компании, сегодняшних площадей недостаточно, чтобы выйти на полную мощность. Верфь пока не принимает заказы на корабли больших размеров из-за сложной логистики — цех должен располагаться в непосредственной близости от моря. А задумок у резидента множество: плавучие рестораны, морское такси, патрульные катера, суда для транспортировки охлажденной рыбы и другие.