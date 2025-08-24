Новейший уникальный скоростной катамаран вышел на маршрут на озере Байкал

Наша страна полностью восстановила утраченные после СССР навыки в создании судов на подводных крыльях. Великий гений Алексеева, создавшего «Кометы», «Метеоры» и «Ракеты», опередившие время, возрожден и воплощен на новом технологическом уровне. Новое скоростное судно для Байкала под стать красоте самого озера — пассажирский катамаран «Сарма» — совершил свой первый рейс с пасажирами!

© www.seatech.ru

Построенный по проекту HSC150B знаменитым конструкторским бюро «СиТех», он стал результатом тесной кооперации: проектировщиков из Нижнего Новгорода, корпусные секции и крыльевые устройства изготовлены на судозаводе «Вымпел» в Рыбинске, а финальная сборка происходила уже на базе Восточно-Сибирского речного пароходства (ВСРП) в Иркутске.

© www.seatech.ru

Строительство шло с конца 2022 года (закладка корпусов), а затем продолжилось в Иркутске. В декабре 2021 года стороны — «Вымпел», ВСРП и лизинговая компания ОСК «Машпромлизинг» — подписали договор, и проект получил льготное финансирование от Минпромторга России в рамках судостроительной программы ОСК.

© www.seatech.ru

14 ноября 2024 года состоялась церемония приёма-передачи двух катамаранов — «Сарма» и её «сестры» «Селенга» — их официально передали заказчику, а ВСРП получила суда в лизинг для эксплуатации на Байкале и истоке Ангары.

© www.seatech.ru

Проект HSC150B — настоящий технологический прорыв: катамараны выполнены из высокопрочного алюминиево-скандиевого сплава (1581), с применением облегчённых сварных СКО-панелей. Это позволило снизить вес надстройки на 7,2%, сократить расход топлива на 40%, а увеличить полезную нагрузку на 8%.

По своим характеристикам «Сарма» впечатляет: до 148 пассажиров, имеет длину около 37 м, ширину — порядка 11-11,4 м, экипаж из 4 человек и дальность хода до 1000 км при скорости около 65 км/ч. Малая осадка (0,9-1,25 м) позволяет причаливать даже к необорудованному берегу — так пассажиры могут напрямую высаживаться в укромных уголках Байкала.

Кроме того, судно особенно экономично — по сравнению с традиционными СПК-катамаранами оно расходует на 40% меньше топлива и вмещает на 8% больше — всё благодаря конструкции волнопронизывающего корпуса и динамической разгрузке подводными крыльями.