В Астраханской области открыта школа на 190 мест

Состоялось открытие школы на 190 мест, которую строили в селе Фунтове Приволжского района туркменские специалисты. Школа представляет собой двухэтажное здание белого цвета общей площадью свыше 3,5 тыс. кв. м. В интерьере школы использованы традиционные туркменские орнаменты, фойе украшено большой люстрой. В учебном заведении есть компьютерный класс, спортзал, просторный актовый зал, столовая, лифт для людей с ограниченными возможностями и своя метеорологическая станция для детей. Школа будет носить имя великого туркменского поэта, классика мировой литературы Махтумкули Фраги, который неоднократно приезжал и жил в Фунтово.

Строительные работы велись за счет средств туркменской стороны, которая выделила на эти цели 288 млн рублей.

В Астраханской области проживает около 2,3 тыс. туркменов, большая часть — в Фунтове. В 2010 году школа в селе была признана аварийной и реорганизована, сотни детей вынуждены были ездить в школы других поселков района.

Строительство нового учебного заведения по инициативе Туркмении началось в 2016 году: из Туркмении в Астрахань были направлены лучшие специалисты в строительной сфере, доставка стройматериалов осуществлялась транспортно-пассажирским паромом по Каспийскому морю.

Учащихся ждут просторные, уютные, светлые кабинеты, оснащенные современным оборудованием. В них установлены автоматизированные рабочие места учителя, интерактивная доска и цифровой проектор. Эта школа призвана стать современным центром обучения и духовно-нравственного развития молодежи села.

Астраханская область и Туркмения сотрудничают на протяжении нескольких лет в гуманитарной и экономической сферах. В 2013 году в Астрахани открылось консульство республики, в городе также есть памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги, который стал подарком жителям региона от Туркмении к 450-летию города. Внешнеторговый оборот Астраханской области и Туркмении по итогам января — апреля 2018 года составил $1,2 млн и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,6%. В регионе работают пять предприятий с участием туркменского капитала в сфере торговли, строительства и купли-продажи собственных нежилых помещений.