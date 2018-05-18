На заводе «Саратовстройстекло» открыт новый цех

На предприятии «Саратовстройстекло» открыли новый цех нанесения покрытий. В 2019-м здесь планируют произвести 8 млн квадратных метров энергоэфективного стекла, которое используется в зданиях различного назначения и на транспорте. Саратовская площадка станет 6-й на российском рынке, способной выпускать подобную продукцию и займёт до 15% внутреннего рынка. С выходом производства во 2-ом квартле текущего год на полную мощьность будут созданы 33 рабочих места.

Общий объем инвестиций составил 1 млрд 785 млн рублей.

Уже в ближайшее время завод начнёт производство стекла с однослойным покрытием (один слой серебра) SLE и двухслойным покрытием DLE в закаливаемом и в незакаливаемом исполнении. Такая продукция широко используется в зданиях различного типа и средствах транспорта. Стекла позволяют «вернуть» в помещение 70-90% тепловых волн, значительно сокращая расходы на обогрев и кондиционирование.

Договор о строительстве между компанией и правительством области заключили в марте 2017-го, в результате завод получил льготную процентную ставку по налогу на имущество. Фонд развития промышленности выделил 500 млн на реализацию проекта.