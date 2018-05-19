Сделано в Удмуртии: как в Ижевске производят современные цифровые радиостанции

Одной из немногих в России компаний, которая занимается разработкой и производством современного цифрового радиооборудования, является базирующееся в Ижевске АО «Уральские радиостанции». Основанное в 1995 году предприятие за 23 года своей истории прошло большой путь от сборки радиостанций по лицензии шведской фирмы Ericsson до собственных, внедренных в серийное производство, разработок.

По словам генерального директора «Уральских радиостанций» Василя Мусина, компания уже накопила большой опыт в области создания радиоаппаратуры, систем позиционирования, диспетчеризации, электроники для электроприводов и по многим другим направлениям.

«Сегодня самое перспективное — это цифровая радиосвязь. В настоящее время активно развивается стандарт DMR, повсеместно замещающий аналоговые средства связи. Это международный стандарт. В 2008 году он принят, как основной и на территории России. В стандарте DMR очень широкий спектр творчества для разработчиков и производителей. Так как открытый стандарт на основе цифровых технологий, здесь появляется очень много функций. Сейчас радиостанция — это миникомпьютер со своей операционной системой и возможностью реализации любого функционала. По своей архитектуре это SDR (Software Defined Radio) — программно-определяемое радио», — рассказывает руководитель предприятия.

Одним из конкурентных преимуществ производимых в Ижевске радиостанций является их умение защитить передаваемую информацию. Компания «Уральские радиостанции» изготавливает специальные устройства — УПР. Их использование делает попытки прослушивания путем перехвата сигнала бесполезными. Даже настроившись на нужную частоту, если у вас нет ключа шифрования, вы услышите лишь помехи. В частности, за это разработки ижевского предприятия и ценят представители силовых ведомств.

Радиостанции и не только

Однако устройства связи — это лишь часть продукции «Уральских радиостанций». Например, для «Газпрома» компания разрабатывает системы передачи данных, в которых также используется технология DMR. Они позволяют передавать по одному каналу технологическую информацию о состоянии дел на определенном участке трубопровода (показатели температуры, давления и др.) и служебные переговоры.

В «арсенале» компании и системы идентификации бойцов. Это специальные световые метки, позволяющие на больших расстояниях в сложной обстановке осуществлять идентификацию — «свой-чужой». Они подают сигнал в видимом или в невидимом спектре, что помогает командирам отслеживать передвижения своих бойцов.

Ежегодно в разработке у «Уральских радиостанций» от 17 до 20 новых тем по разным направлениям. При этом в компании принято работать на опережение и создавать по своей инициативе новые, уникальные продукты, а не ждать запроса из вне.

«Наш конек в том, что мы используем свои инициативные разработки. Нас никто не финансирует, мы из своей прибыли сами оплачиваем эти работы. И, как правило, все эти наработки реализуем в изделиях. То есть мы не делаем на полочку — разработали, положили. У нас обязательно выйдет серийное изделие, которое потом будет востребовано у потребителей. Это условие выживаемости сейчас — не надо стоять на месте, надо постоянно совершенствовать свои изделия, модернизировать, разрабатывать новые, искать новые направления, импортозамещением заниматься постоянно», — делится Василь Мусин.

Как это сделано?

Работа над любым новым продуктом в «Уральских радиостанциях» начинается с составления технического задания, в котором максимально детально прописывается назначение и функционал будущего изделия, а также его габариты и другие характеристики. Далее создается опытный образец и комплект конструкторской документации. Потом опытное изделие испытывают и проверяют на соответствие заданным параметрам. Если выявляются какие-то огрехи, прототип отправляют на доработку. Далее вновь следует череда серьезных испытаний — заводских, приемочных, и только после этого устройство запускается в серийное производство.

Но фактическое создание изделий начинается, конечно же, с плат для поверхностного и объемного монтажа. Монтаж плат для продукции происходит на сверхточном и высокоскоростном оборудовании. Далее следует оценка качества произведенной детали. По словам Василя Мусина, компания принципиально делает ставку на высокотехнологичное, но, к сожалению, практически целиком импортное, оборудование. Недавно «Уральские радиостанции» приобрели систему оптического зрения. Она позволит заменить сразу несколько специалистов на этапе контроля качества пайки и установки микроэлементов компьютером.

«Тем самым мы увеличим скорость поверхностного монтажа и снизим процент брака. Надо сказать, что и сейчас у нас брака меньше 1%, а тут еще меньше будет», — рассказывает Мусин.

Корпуса для будущих устройств разрабатывают здесь же. Имеющийся на вооружении компании промышленный 3D-принтер способен создать все необходимые элементы будущего изделия из различных пластиков. Конечно, серийное производство, с помощью 3D-принтера не запустишь, но его мощности вполне хватает, чтобы создавать прототип.

Затем начинается сборка изделия, которая проходит в несколько этапов. Детали будущего устройства тщательно подгоняются друг к другу и монтируются. Далее наступает очередь программирования. Специалисты предприятия разрабатывают уникальное программное обеспечение, так как во многом от него зависит надежность и безопасность использования их продукции.

После финишной сборки наступает очередь проверки изделия «на прочность». Прямо на предприятии устройства испытывают в климатических камерах. Создавая технике стрессовые условия — повышая влажность, увеличивая и снижая температуру. Техника «Уральских радиостанций», особенно та, что стоит на вооружении силовых структур, должна выдерживать и сильный дождь, и жару, и холод.

«Мы обязательно проводим анализ качества. У нас на предприятии есть военная приемка, которая пристально следит и строго контролирует технологию, качество продукции. И мы очень рады, что работаем с ними в режиме реального взаимодействия. В том числе благодаря этому мы находим даже „исчезающие“ дефекты и не позволяем доходить некачественной продукции до потребителя», — рассказывает Василь Мусин.

О кадрах

За 23 года работы «Уральских радиостанций» коллектив предприятия разросся с 3 до 70 человек. При этом большинство из ныне работающих — это молодежь. По словам Василя Мусина, компания старается воспитывать кадры со студенческой скамьи.

«Мы приглашаем студентов, которые готовы у нас проходить практику. Во время практики мы им даем не какие-то абстрактные темы, а ту тему, которую нужно реализовать. Мы им помогаем в этом, обучаем и в итоге смотрим и видим, что из десяти человек пятеро могут работать как разработчики, а пятеро, допустим, могут работать на производстве. Мы стараемся сами воспитывать эти кадры. Очень сложно найти готового инженера, готового конструктора, который бы пришел и сразу включился в работу», — признается гендиректор «Уральских радиостанций».

При этом он отмечает, что компания делает все для того чтобы не раздувать штат и при этом увеличивать производительность. Предприятие идет не экстенсивным, а интенсивным путем, покупая высокотехнологичное оборудование и устраняя человеческий фактор на некоторых операциях, где машина будет действовать эффективнее.

«Перед нами сейчас стоит задача снижения цены аппаратуры. Аналоговое оборудование было одной цены, цифровое обычно дороже. Мы стремимся прийти к тому, чтобы производить и продавать цифровое оборудование по цене аналогового. То есть функционал увеличили, возможности увеличили, привлекательность оборудования тоже выросла, а себестоимость и конечная цена для потребителей не выросла», — говорит Василь Мусин.

О планах

Продукция «Уральских радиостанций» широко используются силовыми структурами во всех уголках России. В начале текущего года компания начала разработку новых носимых радиостанций формата DMR для правоохранительных ведомств России. В разработке технического задания для этих изделий использовались требования и пожелания представителей МВД, МЧС и Росгвардии.

Основной задачей, которую поставили силовики перед разработчиками, стало снижение себестоимости радиостанций при одновременном улучшении их технических и эксплуатационных характеристик: защита от пыли, влаги и ударов, а также высокое качество голосовой цифровой радиосвязи и ее защита от прослушивания.

Начало серийного производства новых радиостанций запланировано уже в третьем квартале 2018 года.