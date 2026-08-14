Заказчику поставлены первые два серийных авиадвигателя ПД-8 для российского самолета SJ-100. Об этом в национальном центре «Россия» сообщил глава «Объединенной двигателестроительной корпорации Сатурн» («ОДК-Сатурн») Илья Конюхов. Корпорация входит в состав Ростеха.
ПД-8 — это абсолютно российский импортозамещенный двигатель, подчеркнул глава рыбинского «ОДК-Сатурн» на сессии «Родина — это люди. Технологический суверенитет» в НЦ «Россия». Авиадвигатель уже получил сертификат типа, добавляет ТАСС.
Испытания нового самолета SJ-100 с двигателями ПД-8 пройдут до конца года в Хабаровском крае. Ранее скорое начало испытаний анонсировал директор производственного центра в Комсомольске-на-Амуре филиала ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты» Егор Попов.
Попов пояснил, что первый серийный самолет Superjet-100 уже построен, на него были установлены двигатели и проведены сертификационные испытания.
Сейчас в Комсомольск-на-Амуре поступает следующий комплект серийных двигателей. Данные двигатели будут в ближайшее время на самолет установлены, и мы также приступим к его испытанию здесь добавил Егор Попов.
Российские авиакомпании уже законтрактовали 42 самолета SJ-100. Этот ближнемагистральный самолет в базовой компоновке рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Крейсерская скорость SJ-100 составляет 830 километров в час, а максимальная 860. Экипаж состоит из трех человек — двух пилотов и бортпроводника.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Около 40 самолетов МС-21 и SJ-100 в различной степени готовности ... российского облика машин, заявляют в ОАК. Об этом сообщает ТАСС.
- ОДК впервые показала новейший авиационный авиадвигатель ПД-8. Посетители вы... установку, которую создали конструкторы рыбинского предприятия ОДК-Сатурн.
- Видео первого полета SJ-100 с моторами ПД-8. ОДК поделилась красивым видео выкатки и полета Суперджета с новыми двигателями.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1