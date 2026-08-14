Заказчику поставлены первые два серийных авиадвигателя ПД-8 для российского самолета SJ-100. Об этом в национальном центре «Россия» сообщил глава «Объединенной двигателестроительной корпорации Сатурн» («ОДК-Сатурн») Илья Конюхов. Корпорация входит в состав Ростеха.

ПД-8 — это абсолютно российский импортозамещенный двигатель, подчеркнул глава рыбинского «ОДК-Сатурн» на сессии «Родина — это люди. Технологический суверенитет» в НЦ «Россия». Авиадвигатель уже получил сертификат типа, добавляет ТАСС .

Испытания нового самолета SJ-100 с двигателями ПД-8 пройдут до конца года в Хабаровском крае. Ранее скорое начало испытаний анонсировал директор производственного центра в Комсомольске-на-Амуре филиала ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты» Егор Попов.

Попов пояснил, что первый серийный самолет Superjet-100 уже построен, на него были установлены двигатели и проведены сертификационные испытания.

Сейчас в Комсомольск-на-Амуре поступает следующий комплект серийных двигателей. Данные двигатели будут в ближайшее время на самолет установлены, и мы также приступим к его испытанию здесь добавил Егор Попов.

Российские авиакомпании уже законтрактовали 42 самолета SJ-100. Этот ближнемагистральный самолет в базовой компоновке рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Крейсерская скорость SJ-100 составляет 830 километров в час, а максимальная 860. Экипаж состоит из трех человек — двух пилотов и бортпроводника.