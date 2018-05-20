На Выборгском СЗ начались ходовые испытания ледокола «Александр Санников»

19 мая 2018 года Выборгский судостроительный завод (г. Выборг) вывел на ходовые испытания головное ледокольное судно обеспечения мощностью 22 МВт класса Icebreaker 8 проекта IBSV01 (строительный номер 233) «Александр Санников».





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Концептуальный проект судна выполнен Aker Arctic Technology, технический проект разработан Морским Инженерным Бюро. Рабоче-конструкторскую документацию выполнило ПКБ «Петробалт».

Суда будут выполнять следующие задачи: ледокольная проводка танкеров, помощь при проведении швартовных и погрузочных работ, спасательных операций, буксировки судов, пожаротушения, участия в операциях по ликвидации разливов нефти.

Судно может работать в сплошном льду толщиной около 2,0 м и с 30-ти сантиметровым снежным покровом со скоростью 2 узла при движении вперед как носом, так и кормой.

Судно имеет следующие характеристики:

Длина габаритная — около 121,7 м;

Ширина габаритная — около 26,0 м;

Ширина по КВЛ — 25,0 м;

Высота борта — 11,5 м;

Осадка — 8,0 м.