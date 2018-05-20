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Судостроение и судоходство

На Выборгском СЗ начались ходовые испытания ледокола «Александр Санников»

19 мая 2018 года Выборгский судостроительный завод (г. Выборг) вывел на ходовые испытания головное ледокольное судно обеспечения мощностью 22 МВт класса Icebreaker 8 проекта IBSV01 (строительный номер 233) «Александр Санников».

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Концептуальный проект судна выполнен Aker Arctic Technology, технический проект разработан Морским Инженерным Бюро. Рабоче-конструкторскую документацию выполнило ПКБ «Петробалт».

Суда будут выполнять следующие задачи: ледокольная проводка танкеров, помощь при проведении швартовных и погрузочных работ, спасательных операций, буксировки судов, пожаротушения, участия в операциях по ликвидации разливов нефти.

  •  © meb.com.ua

Судно может работать в сплошном льду толщиной около 2,0 м и с 30-ти сантиметровым снежным покровом со скоростью 2 узла при движении вперед как носом, так и кормой.

Судно имеет следующие характеристики:

Длина габаритная — около 121,7 м;

Ширина габаритная — около 26,0 м;

Ширина по КВЛ — 25,0 м;

Высота борта — 11,5 м;

Осадка — 8,0 м.

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Выборгский судостроительный завод, Выборг, Ленинградская область, ледокол, IBSV01
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