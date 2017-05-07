Строительство морского буксира «Сергей Балк»
Морской буксир «Сергей Балк» проекта 23470 для ВМФ России.
Заложен на Ярославском судостроительном заводе 30.10.2014, спущен на воду 27.12.2016.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 3200 т.
Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.
Максимальная скорость хода:? узлов
Дальность плавания: 3000 миль
Автономность: 30 суток
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Ещё одна пара фотографий — 7 мая 2017 и 20 мая 2018 года:
Морские буксиры «Андрей Степанов» (заложен 23.07.2015, спущен 29.06.2017) и «Сергей Балк»:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
22.05.1817:01:56
22.05.1817:08:54