Строительство морского буксира «Сергей Балк»

Морской буксир «Сергей Балк» проекта 23470 для ВМФ России.

Заложен на Ярославском судостроительном заводе 30.10.2014, спущен на воду 27.12.2016.

7 мая 2017 года:



© Фото автора (A_SEVER)

20 мая 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 3200 т.

Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.

Максимальная скорость хода:? узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Ещё одна пара фотографий — 7 мая 2017 и 20 мая 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)



© Фото автора (A_SEVER)