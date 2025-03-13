В России модернизировали легендарный трактор Т-150

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В линейке спецтехники, которую выпускает производственное объединение «Ярославский Трактор», появился сельскохозяйственный трактор «Ярославец» Я-250СХ, представляющий собой модернизированную версию легендарного трактора Т-150. В феврале 2025 года предприятие получило ОТТС на эту модель, производимую в Ярославской области из российских компонентов. Старт продаж новинки запланирован на лето 2025 года.

Производство тракторов Ярославец Я-250 на базе промышленного предприятия началось в 2022 году. Основной его целью было создание универсальной сельскохозяйственной машины, отвечающей современным требованиям по производительности, надежности и экономичности.

Трактор полной массой 8460 кг предназначен для работы в сельском хозяйстве для выполнения широкого круга задач. С его помощью ведется подготовка почвы (вспашка, боронование, культивация), посев и посадка различных видов семян и культур, уборка урожая, транспортировка грузов и т. п. Он оснащается рядным 6-цилиндровым дизельным мотором ЯМЗ-536 трех уровней мощностью 180 л.с., 240 л.с. и 250 л.с. Тяговый класс трактора — 3.

«Ярославец» Я-250 комплектуется усовершенствованной механической коробкой передач с гидравлическим переключением каждого диапазона без потери мощности (12 передач для движения вперед и 4 — назад). Трактор с колесной формулой 4×4, оснащен шинами низкого давления радиальной или диагональной конструкции и способен развивать скорость до 40 км/ч.

Гидравлическая система трактора обеспечивает управление коробкой передач, навесным оборудованием и рулевым управлением. Она оснащена шестеренным насосом производительностью 50 л/мин. Распределитель гидросистемы имеет четыре свободных пары гидровыводов.

Вместительная двухместная кабина трактора шумо- и теплоизолирована, оборудована кондиционером, отопителем и аудиосистемой. Сиденье оператора регулируется и оснащено ремнем безопасности. Для увеличения угла обзора предусмотрено панорамное остекление.

В разработке находится дополнительная умная функция в помощь водителю — система автономного вождения, включающая модуль стереозрения, датчик угла поворота, модули связи и навигации, систему гидроуправления, а также системы управления сливом и тормозом.

Объем топливного бака составляет 430 л. На трактор может устанавливаться различное навесное оборудование, например, пятикорпусный плуг, дисковая борона, прицепной культиватор и т. п.

«Ярославец» Я-250СХ сохранил основные преимущества классического энергонасыщенного трактора с шарнирно-сочлененной рамой. Он отличается высокой ремонтопригодностью, основные узлы знакомы любому механизатору, а детали для обслуживания и ремонта можно найти в любом уголке страны благодаря высокому уровню локализации производства. Завод самостоятельно изготавливает большое количество агрегатов и узлов, что позволяет уменьшить конечную цену продукта. Кроме того, техника разрабатывается под российские условия эксплуатации.

Гарантийный срок на трактор «Ярославец» Я-250СХ составляет 12 месяцев или 1000 моточасов эксплуатации.

https://tractor...yaroslavets.ru/

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