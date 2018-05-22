



© Фото из открытых источников

Есть в Ростове-на-Дону место, ставшее визитной карточкой города — Левбердон. Даже нет, это не просто место — Левбердон это явление, отражающее самобытность нашего города, Левбердон это то, что могло случится только с Ростовом.

Для тех кто не знает, кратко поясню. Весь Ростов-на-Дону расположен на правом берегу Дона. Правый берег высокий, крутой, и поэтому его не затапливают весенние разливы. Левый берег, напротив, пологий, болотистый, с высокими грунтовыми водами, поэтому строительство в этих местах затруднено, здесь болота, озера и громадные пустоши, поросшие тростником.

Но среди этого комариного рая, узкой полоской вдоль Дона, после войны вырос небольшой анклав города, состоящий из питейных заведений, шашлычных, небольших отелей и прочих мест проведения сомнительного досуга горожан, быстро прозванный в народе Левбердоном — как сокращение от Левый Берег Дона.

Детям здесь делать было нечего. До тех пор, пока Ростов не попал в список городов, принимающих Чемпионат Мира по футболу 2018 года.

Надо сказать, Ростов давно мечтал перепрыгнуть через Дон. Было множество проектов по переносу сюда органов власти, выноса ипподрома из города, строительства комплекса небоскребов Ростов-Сити, канатной дороги, метро… да всех планов и не перечислить. Но они так и оставались планами — из-за заболоченной почвы освоение этой территории дело очень дорогое. И Чемпионат Мира стал прекрасным предлогом для привлечения необходимых средств из федерального бюджета. И наш легендарный Левбердон наполнился новыми смыслами. Как будто в противовес уже существующим барам и саунам, он начал развиваться в сторону спорта и детского досуга. Одним из плодов этого равития стал парк, получивший название «Левобережеый», построенный на берегу Дона, рядом с новым стадионом. Вот о нем я сегодня и расскажу.

Парк уже успел получить порцию критики от журналистов, и урбанистов всех мастей. Его часто сравнивают с парком «Зарядье» в Москве, и с парком «им. Галицкого» в Краснодаре, естественно, не в пользу ростовского. Но я не буду сравнивать. Хотя бы потому, что я в новом парке в Краснодара не был, а с «Зарядьем» ростовский сравнивать просто нельзя — концепции у них совершенно разные.

А что за концепция у «Левобережного», спросите вы? Вот об этом я и постараюсь рассказать.

Парк начинается прямо у нового Ворошиловского моста. Из города в парк можно попасть пешком, благо Ворошиловский оборудован и пешеходными дорожками и удобными лифтами.





© Фото из открытых источников

Можно приехать и на машине, огромная стоянка стадиона позволит припарковать автомобиль без особых проблем, даже если стояка самого парка будет заполнена. Ходит и общественный транспорт, так что проблем с доступностью парка нет никаких. Возможно, когда-то осуществится и давняя мечта ростовчан — канатная дорога через Дон, и тогда попасть в парк можно будет прямо с Театральной площади города — другого популярного места отдыха жителей города.

Место для парка выбрано крайне удачно, центр Ростова прямо напротив, рядом большой торговый центр, можно после выходного шопинга, или кино, сходить прогуляться. Думаю совсем скоро «Левобережный» заберет у парка Горького статус центрального парка города.

«Левобережный» условно разделен на три зоны. От Ворошиловского моста начинается зона больших открытых пространств. Здесь можно покататься на роликах, великах, скейтбордах, к тому же эта зона позволит быстро разгрузить потоки возвращающихся со стадиона в город болельщиков. А еще здесь легко можно установить сцену для проведения праздничных мероприятий.





© Фото из открытых источников

Здесь же размещены туалеты, и я не знаю как они это сделали, но очередей не было, несмотря на большое количество народа в парке.





© Фото из открытых источников

Можно сказать, что эта часть парка в некотором роде выполняет роль площади, и мне кажется вот чего здесь точно не хватает, так это фонтана. Например, вот такой сухой фонтан для жаркого Ростова точно был бы очень кстати.

Но моим детям, тестировавшим новый парк вместе со мной, больше всего понравилась вторая зона. Ничего подобного в Ростове не было и нет. Посреди парка создана огромная спортивно-игровая зона, с уличными тренажерами, кортами и детскими площадками





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Через парк тянется велодорожка с травмобезопасным мягким покрытием





© Фото из открытых источников

Но главное здесь построили просто огромную детскую площадку напичканную большим количеством разнообразных игровых комплексов.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Когда мы подошли к этому великолепию, у детей загорелись глаза, я конечно же их отпустил, и уже после понял, что теперь попросту не смогу их найти, а ждать, что они скоро вернутся сами достаточно наивно, столько разных веселых сооружений не перепробовать и за весь день. Детей, я все же нашел, но это было не просто.

И главное, все это совершенно беплатно. Надеюсь, так останется и после Чемпионата Мира.

Третья зона парка это как раз классический ландшафтный парк. То место, где можно посидеть в тенечке на лавочке, отдохнуть, подышать свежим воздухом, послушать пение птиц. Конечно, растения тут еще молодые, если не считать те деревья, которые здесь росли ранее и были сохранены, со временем эта зона станет еще краше и уютнее. Сын, правда, сказал, что ему тут не хватает декоративного пруда с рыбками и лягушками. Я с ним согласен.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Что мне еще понравилось, это отсутствие тесноты во всем парке, широкие аллеи, громадное количество красивых и удобных лавочек, множество урн, что, кстати, очень важно в плане чистоты — часто в парках Ростова урну с днем с огнем не сыщешь. А тут они на каждом шагу.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

В парке еще не все доделано. Кое где продолжаются строительные работы.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Есть пустые пространства, похоже на них что-то будет размещено в будущем.





© Фото из открытых источников

Везде высажены молодые деревья, поэтому со временем парк будет становиться только краше, будет больше тени и зелени





© Фото из открытых источников

Поначитавшись критики, я ехал в парк с изрядной долей скепсиса. Но теперь уверен — те кто разрабатывал концепцию этого общественного пространства — замечательно выполнили поставленную задачу. Получилось правда очень здорово!

Именно здесь, именно в этом городе, именно в этом месте сложно было придумать что-то лучше того, что было сделано. Новый парк выделяет достоинства Левбердона — с новой просторной набережной открывается прекрасный вид на Ростов и на Батюшку Дон.





© Фото из открытых источников

Но важнее что этот парк отлично дополняет Левбердон, открывает в нем новые грани, делая его интересным не только для любителей шумно покутить, но и для детей, влюбленных парочек, любителей активного и здорового отдыха.

Можно даже сказать, что этот парк — ядро нового Левбердона, связывающее воедино сам город, спортивный кластер, центром которого стала Ростов-Арена, любителей шопинга, приехавших в торогоый центр.

Ну и, кончено, старый добрый Левбердон, со своим особым любимым ростовчанами колоритом, никуда не делся. Он здесь, он рядом, просто у него теперь появилась хорошая, а главное здоровая альтернатива.