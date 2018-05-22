Как изменился Витебский вокзал после реставрации и капитального ремонта

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В Петербурге с исторического здания Витебского вокзала сняли леса. «Петербургский дневник» узнал, как изменилось здание после реставрации, и что нового появилось там для удобства жителей и гостей города.

ПОДСВЕТКА — ПАНАЦЕЯ ОТ ДЕПРЕССИИ

Масштабные реставрационные работы начались почти год назад. И вот в начале мая этого года со здания сняли леса. Теперь петербуржцы и гости города могут любоваться обновленным фасадом с новой автоматической подсветкой.

По словам начальника Витебского вокзала Константина Веселова, основная сложность при работе с историческим зданием в том, чтобы обновить его внешний облик, при этом сохранив архитектурные особенности.

«Многие думают, что отреставрировать фасад здания довольно просто. Эта работа не занимает много времени и сил. Но это не так. Например, в случае с Витебским вокзалом, нам пришлось согласовывать с КГИОП даже цветовую палитру и оттенки, — рассказывает Константин Веселов. — Безусловно, фасад в разное время имел определенную цветовую гамму. В нашем случае, специалисты из комитета настояли на первоначальном варианте, по образцу 1904 года. Кроме того, реставраторы восстановили лепнину, декор и архитектурные элементы, выполненные в стиле модерн».

Кроме того, у вокзала появилось новое украшение — наружная автоматическая светодиодная подсветка. Она работает по астрономическим часам. То есть специальные датчики определяют время захода и восхода солнца. Да, она была и раньше, однако ею практически не пользовались.

«Что касается подсветки, то здесь всегда большую роль играл человеческий фактор. То есть, например, вахтер по той или иной причине мог просто не включить ее. Кроме того, сам механизм не всегда срабатывал, — поясняет Константин Веселов. — Не секрет, что осенне-зимний период многие называют депрессивным. Думаю, что новая подсветка добавит яркости, поднимет настроение горожан и придаст величия самому зданию».

Интересно, что цвета меняются в зависимости от времени года. Так, зимой вокзал освещается в более холодных тонах, а летом — в теплых.



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«На начальном этапе работы была мысль сделать подсветку в цветах российского флага, — рассказывает Константин Веселов. — Однако наши коллеги из КГИОП идею не поддержали. Их задача сохранить важный для нашего города архитектурный облик памятника, поэтому от триколора на фасаде мы отказались».

РЕСТОРАН, САНИТАРНЫЕ КОМНАТЫ И НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Реставрация фасадов закончилась, зато внутри самого здания работы продолжаются. Так, на втором этаже уже снесли стену, разделяющую ресторан и картинный зал, где раньше находился зал ожидания пассажиров 1 и 2 классов. В самом ресторане начали проводить капитальный ремонт. Внутри сохранилась оригинальная мебель, люстра, зеркала и часть паркета. Также в нем находится барная стойка 1904 года. Теперь в планах руководства вокзала заняться поиском предприятия, которое организует питание в ресторане.

Кроме того, отремонтировали и оборудовали новое помещение для маломобильных групп пассажиров и санитарные комнаты.



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«Зал готов принять пассажиров с любой группой инвалидности. Например, у нас есть оборудование для слабослышащих граждан, которое помогает воспользоваться необходимой информацией», — поясняет Константин Веселов.

Также на первом и втором этажах вокзала отремонтировали санитарные комнаты. Полностью обновленные кабины оборудовали необходимыми санитарно-техническими приборами.

Реконструкция коснулась и железнодорожной сети. Полностью обновлена первая платформа пригородного направления Императорского павильона, который находится рядом с главным зданием вокзала. Все инженерные коммуникации были обновлены.

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ

Кстати, паровоз, который стоял на площади перед пригородными железнодорожными платформами, убрали, и возвращать на место не планируют. Это макет паровоза, сделанный из фанеры работниками Октябрьской Железной Дороги. Он подарен ОАО РЖД на 150-летие. Сейчас сотрудники вокзала думают, как эффективно можно использовать эту площадку.

«Как правило, пассажиры не обращали внимания на этот экспонат, а многие и не знали, что он вообще там стоял. Мы передали этот паровоз на Малую Октябрьскую Железную Дорогу, — поясняет Константин Веселов. — Сама территория может быть использована в качестве распределительной площадки между поездами дальнего и пригородного направления».



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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЧМ-2018

Сразу после чемпионата мира планируется полностью отремонтировать исторические дебаркадеры (платформы с навесами — прим.ред.). Также будет продолжена реставрация и капитальный ремонт ресторана. Кроме того, необходимо приспособить вокзал для электропоездов. Пока здесь могут передвигаться только тепловозы.



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«Мы пока что на вокзале ничего не меняли. Наша задача — вернуть то, что было утрачено. К ЧМ-2018 вокзал возвращает свой первоначальный облик. Следующий этап, после мундиаля, будет сложнее» — говорит Веселов.