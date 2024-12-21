В Петербурге открылась новая школа

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В 2019 году ГК «ПИК» приобрела земельный участок для строительства жилого комплекса «Кантемировская, 11». Расположенный на его территории объект культурного наследия «Сборочная мастерская автомобильной фабрики «Русский Рено», построенный в 1914 году по проекту Алексея Бубыря, было решено приспособить под детское образовательное учреждение — блок начальных классов на 300 человек и детский сад на 150 мест. Проект разработал «НИиПИ Спецреставрация».

Учебный комплекс состоит из четырех объемов — здания ОКН и пристроенных с северного фасада объемов школы, детского сада и одноэтажного пищеблока. Школа имеет П-образную форму, в то время как детский сад представляет собой вытянутый прямоугольный корпус. Торцами корпуса обращены в сторону жилого квартала. Такое расположение позволяет организовать двор-курдонер, где находится главный вход в школу.

© i.archi.ru

Объемно-планировочные особенности здания ОКН позволили разместить в нем помещения, необходимые для функционирования школы: физкультурный зал, учебный бассейн, актовый зал, столовую и библиотеку.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Фасады здания ОКН полностью отреставрировали, сохранив материал и характер отделки — облицовочный кирпич в одну версту. Заложенные исторические воротные проемы раскрыли. Оконные заполнения заменили на алюминиевые витражи, восстановили историческую расстекловку в мелкую клетку. Зенитным фонарям на кровле возвратили исторический вид.

Фасады нового объема, выходящие в сторону Большого Сампсониевского проспекта, облицованы клинкерной плиткой терракотового оттенка, имеют прямой парапет и выступающий объем лестничной клетки на кровле. Внутренние фасады имеют аналогичную конфигурацию и облицованы клинкерной плиткой светлых оттенков. Примыкание двух объемов — здания Сборочной мастерской и возводимых корпусов школы выполнено нейтральным. Соединение происходит через фрагмент фасада, облицованный темно-серой клинкерной плиткой, а также витраж, который оттеняет краснокирпичный фасад памятника от нового объема.

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В результате приспособления зданию Сборочной мастерской был возвращен его исторический архитектурный облик промышленного здания начала XX века. Теперь оно несет образовательную функцию и служит местом притяжения.

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