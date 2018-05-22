Линию фасовки сыра запустили в Санкт-Петербурге

Компания «Нева Милк» совместно с производителем оборудования Multivac вывела на российский рынок новое упаковочное решение для сыров. На производственном комплексе компании в Санкт-Петербурге установлена и запущена новая линия, производительностью 700 кг сыра в час (более 200 тонн в месяц).

В общей сложности в проект инвестировано более 210 млн рублей..

Как сообщили в компании, новая технология внедрена по итогам изучения мнений покупателей сыра в Санкт-Петербурге и Москве. Новая упаковка будет использоваться для бренда «Тысяча озер». Она представляет собой вертикальный открывающийся справа конверт с герметичной двойной спайкой. Клапан конверта позволяет многократно открывать и перезакрывать его после вскрытия. В такой упаковке продукт лучше предохраняется от высыхания с сохранением свежести и аромата, отмечают в компании.

Сообщается, что сыр в новой упаковке появится на полках магазинов Петербурга уже через две недели, а в течение следующих нескольких месяцев продукция начнет продаваться во всех регионах России.

Кроме того, в 2019 году «Нева Милк» планирует начать реализацию проекта по разведению молочных коров совместно с уругвайским Conaprole. Объем инвестиций в животноводческий комплекс по производству молока составит 1,5 млрд руб., из них 200 млн руб. вложит российская компания. Новое предприятие появится в Вологодской области.