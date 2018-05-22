Добавить статью
Новые заводы и цеха

В Костроме началось строительство нового завода холодильного оборудования

  •  © brandford.ru

Компания Brandford реализует инвестиционный проект по расширению производственных площадей. Уже выполнена первая часть инвестиционного плана — в сентябре 2017 года начал работу завод в Костроме. Производство оснащено самым современным оборудованием. За год на за­вод приш­ли ра­ботать 150 че­ловек. Мо­дель­ный ряд нас­чи­тыва­ет бо­лее 70 еди­ниц тех­ни­ки. Про­дук­цию пос­тавля­ют в круп­ные тор­го­вые се­ти по всей стра­не.

За год за­вод вы­пус­тил бо­лее 20 ты­сяч еди­ниц хо­лодиль­но­го обо­рудо­вания, за этот период в бюд­же­ты всех уров­ней Брэн­дфорд пе­речис­лил око­ло 260 млн руб­лей.

На полную мощность предприятие выйдет к 2021 году, когда в Костроме откроется ещё одна производственная площадка. Новое высокотехнологичное производство займет 35 тысяч квадратных метров. Будет открыто 300 новых рабочих мест.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://brandford.ru/gubernator-kostromskoj-oblasti-posetil-zavod-brandford.html

Костромская область
  • Великоросс Великоросс
    22.05.1819:38:32

    В Костроме началось строительство нового завода холодильного оборудования

    ©Видео с youtube.com

    #1038331
  • Human RS Human RS
    22.05.1819:44:00

    Год назад как раз заключали соглашение о строительстве    

     https://sdelanounas.ru/blogs/90815/ 

    Делают вот такое холодильное оборудование для магазинов:

    •  © Фото из открытых источников

    •  © brandford.ru

    Отредактировано: Human RS~19:44 22.05.18
    #1038333
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,