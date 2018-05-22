В Костроме началось строительство нового завода холодильного оборудования

Компания Brandford реализует инвестиционный проект по расширению производственных площадей. Уже выполнена первая часть инвестиционного плана — в сентябре 2017 года начал работу завод в Костроме. Производство оснащено самым современным оборудованием. За год на за­вод приш­ли ра­ботать 150 че­ловек. Мо­дель­ный ряд нас­чи­тыва­ет бо­лее 70 еди­ниц тех­ни­ки. Про­дук­цию пос­тавля­ют в круп­ные тор­го­вые се­ти по всей стра­не.

За год за­вод вы­пус­тил бо­лее 20 ты­сяч еди­ниц хо­лодиль­но­го обо­рудо­вания, за этот период в бюд­же­ты всех уров­ней Брэн­дфорд пе­речис­лил око­ло 260 млн руб­лей.

На полную мощность предприятие выйдет к 2021 году, когда в Костроме откроется ещё одна производственная площадка. Новое высокотехнологичное производство займет 35 тысяч квадратных метров. Будет открыто 300 новых рабочих мест.