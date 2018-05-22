В Костроме началось строительство нового завода холодильного оборудования
Компания Brandford реализует инвестиционный проект по расширению производственных площадей. Уже выполнена первая часть инвестиционного плана — в сентябре 2017 года начал работу завод в Костроме. Производство оснащено самым современным оборудованием. За год на завод пришли работать 150 человек. Модельный ряд насчитывает более 70 единиц техники. Продукцию поставляют в крупные торговые сети по всей стране.
За год завод выпустил более 20 тысяч единиц холодильного оборудования, за этот период в бюджеты всех уровней Брэндфорд перечислил около 260 млн рублей.
На полную мощность предприятие выйдет к 2021 году, когда в Костроме откроется ещё одна производственная площадка. Новое высокотехнологичное производство займет 35 тысяч квадратных метров. Будет открыто 300 новых рабочих мест.
22.05.1819:38:32
22.05.1819:44:00