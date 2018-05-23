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Авиация

В пассажирском терминале строящегося аэропорта Саратова монтируют фасад и кровлю

  • В пассажирском терминале строящегося аэропорта Саратова монтируют фасад и кровлю
  • В пассажирском терминале строящегося аэропорта Саратова монтируют фасад и кровлю
  •  © nversia.ru

В пассажирском терминале строящегося аэропорта Саратова в скором времени будет готов обновленный фасад, благодаря которому аэровокзал приобретет уникальный облик, специально разработанный архитекторами и сочетающий в себе символы Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба АО «Аэропорты регионов».

На данный момент ведется монтаж витражных конструкций фасадов и металлической кровли.

«Устройство кровли и фасадов — очередное ключевое событие на этапе возведения пассажирского терминала нового аэропорта», — отметил директор по капитальному строительству холдинга «Аэропорты Регионов» Андрей Земляков.

  • Монтаж фасадов.jpg
  • Монтаж фасадов.jpg
  •  © nversia.ru

Общая площадь фасада здания из светопрозрачных и непрозрачных участков составит более 5 000 кв. метров, площадь кровли здания — 8 600 кв. м. Алюминиевый профиль уложен уже на участке 1 500 кв. м (выполнено 17,5%).

Также на первом этаже терминала ведется отделка сектора регистрации пассажиров, служебных помещений и залов выдачи и обработки багажа.

  • Монтаж кровли_1.JPG
  • Монтаж кровли_1.JPG
  •  © nversia.ru

Любой желающий может лично следить за возведением пассажирского терминала в режиме он-лайн. Для этого нужно зайти на сайт www.saratov.aero в раздел «Трансляция».

  • Несущие конструкции терминала.jpg
  • Несущие конструкции терминала.jpg
  •  © nversia.ru

Завершение строительства аэропорта запланировано на декабрь 2018 года. На данный момент к возведению аэровокзала, а также комплекса административно-производственных зданий нового привлечено 640 строителей и 50 единиц техники. Общая площадь терминала составит 23 тысячи квадратных метров, планируемая пропускная способность — 1 миллион пассажиров в год. Терминал будет оснащен тремя телескопическими трапами, совместимыми со всеми типами узко- и широкофюзеляжных самолетов, планируемых к эксплуатации. Длина взлетно-посадочной полосы — 3000 метров.

  • Отделочные работы.jpg
  • Отделочные работы.jpg
  •  © nversia.ru

На привокзальной площади будут расположены краткосрочная и долгосрочная парковки общей вместимостью более 350 машино-мест.

Видео и фото, как выглядит стройплощадка комплекса сейчас и как она будет выглядеть в 2019 году, можно посмотреть в нашем материале.

  • GlkdKHo52Ak.jpg
  • GlkdKHo52Ak.jpg
  •  © nversia.ru

22 мая 2018 года новый саратовский аэропорт в Сабуровке получил официальное название. В документе сказано, что «на основании предложения правительства Саратовской области аэропорту присваивается наименование „Гагарин“.

"Аэропорт назвали в честь первого космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью», — сообщается на сайте правительства страны.

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https://nversia.ru/news/v-passazhirskom-terminale-stroyaschegosya-aeroporta-saratova-montiruyut-fasad-i-krovlyu/

Аэропорты, авиация, Саратов
  • Vikont Vikont
    23.05.1811:40:35

    Вроде как закрывают аэропорт и авиакомпанию после чп с ан-148

    #1038526
    • Arsenic Arsenic
      23.05.1811:46:29

      Разве аэропорт авиакомпании принадлежит? Компанию может быть и закроют, а аэропорт-то причем?

      #1038530
      • Vikont Vikont
        23.05.1812:08:07

        Не знаю

        #1038542
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        23.05.1814:14:03

        в Саратове аэропорт принадлежит Саравиа (редкий случай), благодаря чему была монополия Саравиа, которая не пускала (за редким исключением) других перевозчиков. Похоже, времена меняются.

        #1038583
        • Нет аватара brat_po_razumu
          23.05.1814:32:53

          Этот аэропорт принадлежит компании Аэропорты регионов, которой также принадлежат аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород), Платов (Ростов-на-Дону), и Елизово (Петропавловск-Камчатский).

          Которая — компания — никоим образом авиаперевозками не занимается.

          А один собственник у аэропорта и авиаперевозчика — это да, тупик, который мы все видели в Воронеже, когда у аэпорта и базировавшейся там авиакомпании был один собственник.

          Тупик — потому как, при полной любви и сотрудничестве, их интересы — противоположны: аэропорт заинтересован в том, чтобы в него летали как можно больше разных авиакомпаний, а авиакомпания — наоборот, заинтересована в том, чтобы тада никто, кроме нее, не летал, чтобы быть монополистом.

          #1038588
    • Нет аватара brat_po_razumu
      23.05.1812:10:57

      Во-первых, никакую авиакомпанию не закрывают, а, во-вторых — какое дело аэропорту, совершенно другой частной компании, до этого? Аэропорт — не авиакомпания, это — разные компании.

      Аэропорту абсолютно все равно, какие авиакомпании обслуживать. Обанкротится одна авиакомпания — как, например ПанАм (американская), Свиссэйр (швейцарская), Малев (венгерская), или Трансаэро (российская) — список тысячный! — так на их место немедленно приходят более эффективные авиакомпании.

      Продает магазин колбасу производства компании Иванов и сыновья, эта компания банкротится — магазин будет продавать колбасу компании Петров и сыновья.

      Свято место пусто не бывает.

      #1038544
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        23.05.1814:14:54

        Здесь другой случай.

        #1038584
        • Нет аватара brat_po_razumu
          23.05.1814:57:04

          Какой — другой? Никакого другого случая тут нет.

          Новый, строящийся, аэропорт —

          кстати, только что он получил имя — теперь это аэропорт Гагарин (Медведев подписал указ вчера, опубликовано сегодня, пару часов назад) —

          — принадлежит компании Аэропорты регионов.

          Ни к каким авиаперевозчикам не имеет отношения.

          Сайт нового аэропорта — www.saratov.aero./news

          Отредактировано: brat_po_razumu~16:38 23.05.18
          #1038598
          • Arsenic Arsenic
            23.05.1816:00:29

            кстати, только что он получил имя — теперь это аэропорт Гагарин (Медведев подписал указ вчера, опубликовано сегодня, пару часов назад) —

            В статье это есть    

            #1038618
            • Нет аватара brat_po_razumu
              23.05.1816:38:07

              Совершенно верно.

              Возможно, у комментировавшего выше товарища — путаница, поскольку старый аэропорт, сейчас действующий, и новый, строительство которого заканчивается — они оба назывались Саратов-Центральный (первый — официально, второй — по проектной документации и в ходе строительства), хотя они находятся в совершенно разных местах, это — два РАЗНЫХ аэропорта.

              А была естественная путаница — обо назывались Саратов-Центральный.

              Сейчас этой путаницы нет — это аэропорт Гагарин.

              #1038635
        • Sergio Buk Sergio Buk
          23.05.1815:56:05

          Какой?

          #1038617
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