

В пассажирском терминале строящегося аэропорта Саратова монтируют фасад и кровлю

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В пассажирском терминале строящегося аэропорта Саратова в скором времени будет готов обновленный фасад, благодаря которому аэровокзал приобретет уникальный облик, специально разработанный архитекторами и сочетающий в себе символы Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба АО «Аэропорты регионов».

На данный момент ведется монтаж витражных конструкций фасадов и металлической кровли.

«Устройство кровли и фасадов — очередное ключевое событие на этапе возведения пассажирского терминала нового аэропорта», — отметил директор по капитальному строительству холдинга «Аэропорты Регионов» Андрей Земляков.



Монтаж фасадов.jpg

© nversia.ru

Общая площадь фасада здания из светопрозрачных и непрозрачных участков составит более 5 000 кв. метров, площадь кровли здания — 8 600 кв. м. Алюминиевый профиль уложен уже на участке 1 500 кв. м (выполнено 17,5%).

Также на первом этаже терминала ведется отделка сектора регистрации пассажиров, служебных помещений и залов выдачи и обработки багажа.



Монтаж кровли_1.JPG

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Любой желающий может лично следить за возведением пассажирского терминала в режиме он-лайн. Для этого нужно зайти на сайт www.saratov.aero в раздел «Трансляция».



Несущие конструкции терминала.jpg

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Завершение строительства аэропорта запланировано на декабрь 2018 года. На данный момент к возведению аэровокзала, а также комплекса административно-производственных зданий нового привлечено 640 строителей и 50 единиц техники. Общая площадь терминала составит 23 тысячи квадратных метров, планируемая пропускная способность — 1 миллион пассажиров в год. Терминал будет оснащен тремя телескопическими трапами, совместимыми со всеми типами узко- и широкофюзеляжных самолетов, планируемых к эксплуатации. Длина взлетно-посадочной полосы — 3000 метров.



Отделочные работы.jpg

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На привокзальной площади будут расположены краткосрочная и долгосрочная парковки общей вместимостью более 350 машино-мест.

Видео и фото, как выглядит стройплощадка комплекса сейчас и как она будет выглядеть в 2019 году, можно посмотреть в нашем материале.

22 мая 2018 года новый саратовский аэропорт в Сабуровке получил официальное название. В документе сказано, что «на основании предложения правительства Саратовской области аэропорту присваивается наименование „Гагарин“.

"Аэропорт назвали в честь первого космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью», — сообщается на сайте правительства страны.