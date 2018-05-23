Вторая очередь гальванического производства открыта на предприятии в Липецкой области

На заводе «Бекарт» в особой экономической зоне «Липецк» запустили вторую линию гальванизации. Завод специализируются на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Установка новой линии гальванизации позволит удвоить производство полуфабриката и увеличить на 50% (до 35 тысяч тонн в год) производственную мощность цеха готовой продукции и создать новые рабочие места.

Завод «Бекарт» начал работу в ОЭЗ «Липецк» одним из первых. На нём трудятся более 400 сотрудников. Инвестиции в предприятие с момента открытия составляют больше 3 млрд рублей. 10 лет продуктивного сотрудничества с Липецкой областью исчисляются миллиардами рублей прибыли.