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Новые заводы и цеха

Производство гидроизоляционных материалов открыто в Подмосковье

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Швейцарский концерн Sika запустил в Лобне производство полимерных мембран, которые используются для кровельной, подземной гидроизоляции и являются альтернативой широко применяемым в России битумным материалам. Данное предприятие стало девятым производство концерна на территории России. Его мощность составляет до 5 млн кв. м. полимерных мембран в год.

Суммарные инвестиции в разработку и строительство завода составили 156 млн рублей.

Использование в качестве кровельного материала полимерных мембран позволяет получить качественный и долговечный гидроизоляционный слой, его срок эксплуатации составляет 40-50 лет, что в 3-5 раз больше срока службы битумных материалов. Если применять ПВХ-мембраны в заглубленных и подземных сооружениях, эксплуатационный период материала достигает более ста лет.

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http://iastr.ru/novosti/1006-koncern-sika-otkryvaet-v-rossii-novoe-proizvodstvo.html

Московская область, иностранные инвестиции
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