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Медучреждения

В Вологограде после масштабной реконструкции открыта больница скорой медицинской помощи № 25

  •  © vlg-media.ru

В городе-герое закончили модернизацию областной больницы скорой медицинской помощи № 25.

Строительство нового блока обошлось в 1,8 млрд рублей. Больше 600 миллионов в больнице потратили лишь на закупку нового оборудования.

В 2017 году Волгоградская область первой в стране получила санитарный вертолет по федеральной программе, и с его помощью в Волгоград уже доставили 200 пациентов в тяжелом состоянии. Кроме того, в 2016-2017 гг. в регион поступили 78 новых машин скорой помощи.

Для оперативной доставки больных в клинике изменили внутреннюю планировку и оборудовали специальный въезд — прямо в здание.

Волгоградская область стала одним из крупнейших получателей государственной поддержки по этому направлению, но новые скорые закупили частично и через механизм государственно-частного партнерства.

  •  © vlg-media.ru
  •  © vlg-media.ru
  •  © vlg-media.ru
  •  © vlg-media.ru
  •  © vlg-media.ru
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http://vlg-media.ru/society/zdravohranenie/po-vysshemu-standartu-v-volgograde-otkryli-bolnicu-evropeiskogo-urovnja-72368.html

Волгоградская область, модернизация здравоохранения
  • Human RS Human RS
    23.05.1815:10:45

    Для модераторов. Полагаю это не дублирование, поскольку предыдущая новость сообщала о завершении реконструкции старых больничных корпусов, а это новый дополнительный корпус больницы построили и открыли.

     https://sdelanounas.ru/blogs/106649/ 

    АПД.Зря заголовок поменяли. Прежний лучше отражал суть этой новости.

    Отредактировано: Human RS~19:46 23.05.18
    #1038603
    • Великоросс Великоросс
      23.05.1815:30:08

      Совершенно верно.

      Именно сегодня и открыли.

      •  © Фото из открытых источников

      #1038608
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