В Вологограде после масштабной реконструкции открыта больница скорой медицинской помощи № 25

В городе-герое закончили модернизацию областной больницы скорой медицинской помощи № 25.

Строительство нового блока обошлось в 1,8 млрд рублей. Больше 600 миллионов в больнице потратили лишь на закупку нового оборудования.

В 2017 году Волгоградская область первой в стране получила санитарный вертолет по федеральной программе, и с его помощью в Волгоград уже доставили 200 пациентов в тяжелом состоянии. Кроме того, в 2016-2017 гг. в регион поступили 78 новых машин скорой помощи.

Для оперативной доставки больных в клинике изменили внутреннюю планировку и оборудовали специальный въезд — прямо в здание.

Волгоградская область стала одним из крупнейших получателей государственной поддержки по этому направлению, но новые скорые закупили частично и через механизм государственно-частного партнерства.