MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
5 дней назад 115
30
termometrix Медучреждения

В Красноармейском районе Волгограда открылась новая поликлиника

Прием пациентов в Волгограде начала новая современная поликлиника на базе больницы № 16 в Красноармейском районе города. Пятиэтажное здание было построено и сдано в конце 2025 года в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новая поликлиника возведена на смену старому неприспособленному помещению, которое было построено в середине прошлого века. Пропускная способность новой поликлиники вдвое превышает возможности прежней. С первого дня работы медучреждение оказывает первичную медико-санитарную помощь по восьми направлениям. В дальнейшем спектр медицинских услуг будет значительно расширен. Здесь будут оказывать помощь по более чем 20 специализированным профилям, проводить диагностику и различные виды медицинских осмотров.

Поликлиника оснащена компьютерным томографом, рентгенодиагностическим аппаратом, УЗИ-аппаратами, эндоскопическими системами и другим высокотехнологичным оборудованием. В штате учреждения будут работать более 260 специалистов. А в первом квартале 2026 года на базе поликлиники также откроется реабилитационный центр третьего уровня, в том числе для участников СВО.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: национальныепроекты.рф

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт