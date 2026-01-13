Прием пациентов в Волгограде начала новая современная поликлиника на базе больницы № 16 в Красноармейском районе города. Пятиэтажное здание было построено и сдано в конце 2025 года в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новая поликлиника возведена на смену старому неприспособленному помещению, которое было построено в середине прошлого века. Пропускная способность новой поликлиники вдвое превышает возможности прежней. С первого дня работы медучреждение оказывает первичную медико-санитарную помощь по восьми направлениям. В дальнейшем спектр медицинских услуг будет значительно расширен. Здесь будут оказывать помощь по более чем 20 специализированным профилям, проводить диагностику и различные виды медицинских осмотров.

Поликлиника оснащена компьютерным томографом, рентгенодиагностическим аппаратом, УЗИ-аппаратами, эндоскопическими системами и другим высокотехнологичным оборудованием. В штате учреждения будут работать более 260 специалистов. А в первом квартале 2026 года на базе поликлиники также откроется реабилитационный центр третьего уровня, в том числе для участников СВО.