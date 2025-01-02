Поликлиника открылась под Волгоградом

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Новая поликлиника раньше размещалась на первом этаже многоэтажного дома в отдалении от ЦРБ. Современным требованиям медучреждение не отвечало. Построить новое здание стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения и нацпроекту «Здравоохранение».

Новая поликлиника по площади в 5 раз больше старой. Она состоит из регистратуры, блока неотложной помощи, рентген-диагностического отделения, фтизиатрического и инфекционного блоки с отдельными входами. На 2-ом этаже здания работает дневной стационар, терапевтическое отделение и хирургический блок. На3-ем и 4-ом этажах расположены кабинеты для врачебного приема, помещения для ультразвуковой и функциональной диагностики, блок акушерско-гинекологического приема, процедурные, клинико-диагностическая лаборатория, а также конференц-зал и административные помещения. На цокольном этаже расположены хозяйственные и технические помещения.

© xn--b1ats.xn--80asehdb

Инфраструктура адаптирована для маломобильных людей, для них предусмотрены два лифта. Также есть удобный холл с современной регистратурой, зоны комфортного ожидания есть на каждом этаже. На прилегающей территории построены парковка, подъездные пути к зданию.

© xn--b1ats.xn--80asehdb

© xn--b1ats.xn--80asehdb

© xn--b1ats.xn--80asehdb

Техническое оснащение поликлиники также на высоте. Лечебное учреждение укомплектовано основным медоборудованием, а также электроэнцефалографом, системой эндоскопической визуализации, лазерной хирургической диодной системой. Также приобретено несколько систем УЗИ-визуализации, ренген-диагностический цифровой комплекс, цифровой флюорограф. В новой поликлинике будут работать 24 врача, 41 сотрудник среднего медперсонала, психолог.

© xn--b1ats.xn--80asehdb

© xn--b1ats.xn--80asehdb

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