В Волгограде открылась новая клиника

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Общая площадь клиники составляет 1 800 кв.м. Объем инвестиций в проект — более 200 млн руб. Планируемая проходная способность центра — более 100 000 человек в год.

В клинике пациентам доступен полный спектр качественной медицинской помощи по широкому спектру направлений, здесь работают более 50 врачей. Для приема открыты 37 просторных и комфортных кабинетов, процедурный кабинет и кабинет функциональной диагностики. Амбулаторная помощь для взрослых и детей насчитывает более 20 направлений: терапия, педиатрия, гастроэнтерология, кардиология, онкология, травматология и ортопедия, хирургия, эндокринология, эндоскопия, неврология, офтальмология, оториноларингология и др. В центре доступны все виды лабораторных исследований, ультразвуковая и функциональная диагностика (ЭКГ, СМАД, Холтер, ЭЭГ, ЭЭГ видеомониторинг).

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