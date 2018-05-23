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Авиация

В ЦАГИ завершены статические испытания Як-152

  •  © www.tsagi.ru

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского провели заключительный этап прочностных статических испытаний учебно-тренировочного самолета первоначальной подготовки Як-152. Конструкция успешно выдержала положенные нагрузки и не получила существенных остаточных деформаций.

Полный цикл экспериментов продлился более года. На подготовительном этапе прочнисты ЦАГИ спроектировали и смонтировали системы нагружения, подготовили информационно-измерительное оборудование и систему автоматического управления нагружением. Затем инженеры последовательно испытали крыло, фонарь кабины пилотов, фюзеляж, механизацию крыла, опоры шасси, узлы навески двигателя, узлы крепления кресел пилотов и двигателя, проводку управления, вертикальное и горизонтальное оперение. На каждом шаге специалисты доводили приложенные усилия сначала до эксплуатационной, а затем до расчетной (то есть предельной) величины и измеряли напряжения и деформации, возникающие в конструкции.

Полученные экспериментальные данные необходимы для подтверждения соответствия самолета отечественным стандартам. Кроме того, теперь ЦАГИ даст рекомендации по снятию ограничений по скорости и величине перегрузок, наложенных при первом полете Як-152 в 2016 году.

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Як-152, ЦАГИ, Жуковский
  • Е.Юрий Е.Юрий
    23.05.1817:02:09

       Элегантная машинка с доброй «улыбкой».

    #1038644
  • Иван Кротов Иван Кротов
    23.05.1817:11:21

    мне кажется или на японское Zero похож, либо на какой то самолет 2ой мировой.

    #1038648
    • Нет аватара vlTepes
      23.05.1818:04:36

      мне кажется или на японское Zero похож, либо на какой то самолет 2ой мировой.

      «Подбородком» похож на Хаукер Тайфун. На Зеро похож обычный Як-52.

      #1038675
    • cu6upckuu_KPE4ET cu6upckuu_KPE4ET
      23.05.1818:54:34

      На Як-1 он похож, только улыбается шире ))

      •  © militaryarms.ru

      #1038687
  • Vikont Vikont
    23.05.1817:54:45

    Вот такой прикупить и летать между городами можно.

    #1038673
    • alex4spb alex4spb
      23.05.1818:34:59

      Вот такой прикупить и летать между городами можно.
      ага.

      достать из толстого кошелька $100тыщ и купить.

      #1038682
    • Нет аватара treins
      23.05.1818:40:17

      Зачем такого монстра, для таких целей есть другие

      ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DJ9p8w4sPR4

      #1038684
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