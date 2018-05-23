АВТОВАЗ вернулся на рынок Чили

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АВТОВАЗ начинает официальные продажи автомобилей LADA в Чили, на третьем рынке в Южной Америке по объему продаж (370 тысяч машин в 2017 году). Как пишет издание «Авторевю», это уже четвертая попытка тольяттинского автогиганта завоевать Чили: первые три датируются концом 1970-х, 1982 и 1988 годами. Однако 20 лет назад, в 1998 году, продажи полностью прекратились.

Дистрибуция организована силами новой компании LADA Chile. Уже открыто три автосалона в городах Сантьяго, Пунта Аренас и Койайке, на подходе четвертый — в Ранкагуа. Местным покупателям предложены четыре сертифицированных в Чили модели, причем «Весты» среди них нет. Зато есть универсал LADA Kalina Cross, седан Granta, фургон Largus (все со 106-сильным мотором 1.6) и, разумеется, хорошо известная чилийцам классическая LADA 4×4 (83 л.с.).

В базовое оснащение «Ларгуса», «Калины» и «Гранты» входит кондиционер. У фургона одна подушка безопасности, у «Калины» и «Гранты» — по две. А LADA 4×4 сертифицирована по категории легких автомобилей для бездорожья (todoterreno-tipo-jeep по местной классификации): для таких машин в Чили подушки не обязательны

Стоит отметить, что автомобили LADA предлагаются в Чили по заметно более низким ценам, чем в соседних Боливии, Перу и Никарагуа. Например, за LADA 4×4 просят 8 млн 130 тысяч чилийских реалов — примерно 12 тыс. 860 американских долларов, в то время как в остальных южноамериканских странах цена ниже 15 тыс. 700 долларов не встрчается.

Самая доступная модель — седан LADA Granta за 11 тыс. 850 долларов. Примерно столько же просят в Чили за седан Chevrolet Prisma бразильского производства (1,4 л, 97 л.с.) — близкий родственник известной у нас модели Chevrolet Cobalt/Ravon R4. А базовый седан Renault Symbol (он же Logan второго поколения) с 83-сильным двигателем стоит в Чили 11 тыс. 100 долларов. LADA Kalina Cross предлагается за 12 тыс. 200 долларов, а фургон Largus оценен ровно в 12 тыс. долларов — на 1,5 тысячи дешевле, чем базовый грузовой Renault Dokker (85 л.с.).

Планы компании LADA Chile пока скромны: в этом году импортер намерен продать 600 машин, в будущем — 1,5 тысячи. Однако через три года в Чили планируют открыть уже 20 дилерских салонов, а к тому времени должна подоспеть и новая LADA 4×4, которую предположительно будут локально производить по соседству в Бразилии.