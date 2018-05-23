Первые плантации лекарственных растений посеяны в Бурятии



Коллекция перспективных видов растений ФГБНУ ВИЛАР

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Фермерские хозяйства Бурятии в 2018 году впервые начнут выращивать лекарственные растения, посеяно будет более 50 видов культур. Новое направление даст возможность развивать восточную медицину в республике, а также получать доход от продажи лекарственного сырья западным регионам России и азиатским странам, сообщили в среду в республиканском Минсельхозе.

«Первые пилотные площадки заложены на базе восьми фермерских хозяйств Иволгинского, Прибайкальского, Окинского, Тункинского, Курумканского районов и города Улан-Удэ. На первом этапе будет засеяно 7 га ромашкой, календулой, пустырником, амарантом, байкальским шлемником, сапожниковией, родиолой розовой (золотой корень) и другими. 60% урожая пойдет на формирование семенной базы, остальное — на реализацию», — сказал ведущий специалист министерства Владимир Цыбиков.

Он пояснил, что работа ведется в рамках создания в республике биофармацевтической отрасли. В этом году продукцию будет закупать Центр восточной медицины в Улан-Удэ — единственная в России государственная медицинская организация, оказывающая услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеющая стационар.

По словам завлабораторией Ботанического сада ВНИИ лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ ВИЛАР) Андрея Цицилина, в перспективе лекарственное сырье Бурятия может поставлять в КНР. «Они закупают сырье, часть которого после переработки продают для китайской диаспоры всего мира, — сказал ученый.

О проекте

Проект реализуется при поддержке Агентства по связям с общественностью Республики Бурятия, которое получило грант президента РФ на создание экологически устойчивой модели лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории.

«Проект входит в дорожную карту Национальной технологической инициативы по созданию перспективных рынков, где Россия может претендовать на мировое лидерство. Ее раздел «Хелснет» посвящен «превентивной медицине» и предусматривает развитие отрасли лекарственного растениеводства: к 2035 году в РФ должны быть созданы не менее 300 тыс. крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), объединенных в сельскохозяйственные кооперативы, и не менее 25 научно-образовательных агротехнопарков по вторичной переработке растительного сырья», — сообщила директор агентства Лариса Бочанова.

По словам Цицилина, столичные ученые будут сопровождать проект и помогать местным аграриям. «Мы отработали эту технология в прошлом году на Алтае. Каждые десять дней фермер отправляет фото научному эксперту, в течение 1 — 2 дней идет обратная связь», — добавил он.

Цыбиков признал, что в регионе пока нет экспертов по выращиванию лекарственных растений. «В рамках проекта уже в этом году производственную практику в Ставрополье пройдут шесть студентов агроинженерного факультета Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления (Улан-Удэ)», — рассказал он.