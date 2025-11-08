Российская селекция сельскохозяйственных культур активно развивается, и в числе успешных результатов — новый сорт пшеницы от рязанских учёных, который в 2025 году был включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ и допущен к использованию.

Новый сорт озимой пшеницы называется «Адарка», его создали сотрудники Института семеноводства и агротехнологий — филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, расположенного в с. Подвязье Рязанского района. Сорт предназначен для Центрального региона России, это зимостойкий сорт пшеницы мягкой озимой.

Директор института семеноводства и агротехнологий, кандидат с.-х. наук Ольга Викторовна Гладышева рассказывает: «Сорт среднеспелый, обладает высоким потенциалом продуктивности в Центральном регионе — около 10 тонн с гектара. Для сравнения, урожайность озимой пшеницы в передовых хозяйствах Рязанской области в 2025 году превысила 7 т/га. Высота растений сорта 82-95 см и он устойчив к полеганию. Адарка — ценная пшеница, обладает отличными хлебопекарными качествами зерна. Использование сорта Адарка в сельскохозяйственном производстве позволит обеспечить высококачественным сырьём мукомольную промышленность».

Летом 2025 года новый сорт пшеницы представили рязанским аграриям на полевом семинаре, проведённым на территории института.

Институт семеноводства и агротехнологий ведёт селекцию пшеницы, ячменя, и сои. Благодаря кропотливой работе специалистов, семена сельхозкультур более адаптированы к местным условиям, они учитывают состав почв и климатические особенности региона