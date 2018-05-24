ГАЗ представил новые модели спецтехники для агропромышленного комплекса

Горьковский автозавод представил на агропромышленной выставке «Золотая Нива» новые модели спецтехники, созданные на базе автомобилей поколения NEXT. Среди представленных новинок — два фургона-рефрижератора, построенные на шасси «ГАЗель NEXT» полной массой 4,6 тонны — новейшей модели ГАЗ, производство которой началось в Нижнем Новгороде в декабре 2017 года. Конструктивные отличия автомобиля — новый задний мости типа «спайсер», тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах и АБС, увеличенная ширина бортовой платформы.Изотермический фургон-рефрижератор «ГАЗель NEXT 4,6» построен на шасси бортового автомобиля. Стенки и крыша фургона сделаны из монолитных трехслойных сэндвич-панелей. Ударопрочный пластик панелей, армированный стекловолокном (содержание стекловолокна — более 50%), обеспечивает высокую прочность кузова и жесткость конструкции. Материал пола — водостойкое покрытие с кварцевой крошкой. Утеплитель — экструдированный пенополистирол, толщина утеплителя — 80 мм (утеплитель пола — 9 мм). Стальной надрамник покрыт специальным цинкосодержащим составом, повышающим устойчивость к коррозии в 8 раз. Доступ в фургон осуществляется через задние распашные двери с углом открывания 270о. Фургон предназначен для перевозки продукции при температуре от -20°С до +12°С.

Еще один фургон-рефрижератор «ГАЗель NEXT 4,6» создан на базе цельнометаллического фургона. Внутреннее покрытие сделано из армированного стеклопластика, утеплитель — пенополиуретан. Общая толщина стен и пола — 80 мм. Премиум-комплект утепления позволяет поддерживать температуру ниже -20о.

Самосвал с трехсторонней разгрузкой на базе среднетоннажного грузовика «ГАЗон NEXT» оборудован подъемным механизмом с управлением джойстиком, бортами из гнутого профиля с высокой коррозионной стойкостью, дополнительными надставками бортов, коробкой отбора мощности с пневмоуправлением и насосом и итальянской гидравлической системой. Дополнительное удобство для потребителя обеспечивается специальными помощниками закрывания бортов, разгрузочным люком для дозированной выгрузки сыпучих грузов и возможностью совместного открывания основного и заднего бортов.

Емкость пищевой цистерны «ГАЗон NEXT» — 4200 л. Цистерна разделена на две секции, материал внутренней обшивки — нержавеющая сталь. Налив цистерны осуществляется верхним способом, слив — гравитационный (самотеком).

Посетители выставки «Золотая Нива» также ознакомились с новой моделью среднетоннажного грузовика «ГАЗон NEXT 10», полная масса которого составляет 10 т. По сравнению с предыдущей моделью «ГАЗон NEXT 8,7» грузоподъемность автомобиля выросла на 1 т до 5,9 т. Увеличенная до 2550 мм ширина бортовой платформы позволяет размещать в кузове до 12 европаллет. Одна из главных конструктивных особенностей автомобиля — пневматическая подвеска задней оси — позволяет регулировать высоту кузова при погрузке/разгрузке и поддерживать ее на постоянном уровне в процессе езды, независимо от степени загрузки автомобиля, а также обеспечивает плавность хода даже при движении по разбитым дорогам. Подвеска оснащена гидравлическими телескопическими амортизаторами Monroe и стабилизатором поперечной устойчивости. Колесная база в заводском исполнении увеличена на 635 мм, что позволило более равномерно распределить нагрузку между передней и задней осями.

Тормозная система автомобиля — пневматическая, с дисковыми механизмами всех колес, с функциями АБС и ASR. Установка дополнительной тормозной системы — моторного тормоза (ретардера) — позволила повысить эффективность торможения, особенно при движении по горным дорогам и крутым спускам, снизить износ тормозных колодок. Увеличение мощности двигателя ЯМЗ-534 до 170 л.с., а максимального крутящего момента — до 664 Нм привело к улучшению тягово-динамических характеристик автомобиля и снижению расхода топлива.

Просторная и комфортабельная кабина «ГАЗона NEXT» укомплектована подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором, 2DIN-магнитолой с клавишами управления на руле и климатической системой Delphi с функцией обогрева ветрового стекла. Кабина изготовлена из оцинкованной стали, прошедшей двойное грунтование, а крылья и колесные арки - из высокопрочного пластика, что обеспечивает высокий уровень защиты от коррозии. Внешне кабина новой модели отличается от более легкой версии «ГАЗона NEXT 8,7» более широкими колесными арками, широким бампером и новым противоподкатным брусом.