Синарский трубный завод освоил производство новых труб для месторождений Крайнего Севера

Синарский трубный завод (Свердловская обл., предприятие Трубной металлургической компании) освоил технологию производства обсадных труб групп прочности Q135 и Q125 с дополнительными требованиями по хладостойкости. Новая продукция предназначена для применения на газовых и нефтегазоконденсатных месторождениях в ЯНАО.

В полном соответствии с требованиями заказчиков произведена продукция, которая обладает повышенной прочностью и высокими показателями вязкости металла при температуре -60⁰С. Трубы будут использоваться на газовых и нефтегазоконденсатных месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе.

В процессе изготовления труб отработана технология горячего проката и калибрования труб, определен оптимальный режим термической обработки, подобрана технология нарезки и свинчивания премиальных резьбовых соединений с учетом свойств металла.

«Трубы повышенных групп прочности с премиальными резьбовыми соединениями, которые производит СинТЗ, востребованы на рынке и отвечают самым жёстким требованиям заказчиков. Расширение сортамента этого вида продукции повышает конкурентоспособность завода и является стратегическим приоритетом нашего развития», — отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.

Инновационная трубная продукция ТМК в хладостойком исполнении с премиальными соединениями TMK UP применяется крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями на морских и наземных месторождениях, расположенных на Крайнем Севере. Она продемонстрировала высокую надёжность при эксплуатации в сложных климатических и геофизических условиях.