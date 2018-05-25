Начались госиспытания МиГ-35

Объединенная авиастроительная корпорация приступила к государственным испытаниям истребителя МиГ-35, заявил РИА Новости глава ОАК Юрий Слюсарь.

«Госиспытания по нему (МиГ-35) уже идут», — сказал он.

Ранее Слюсарь заявил, что ОАК планирует с 2019 года начать серийные поставки МиГ-35 в войска.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подписан в этом году.

В феврале российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» завершила заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35.