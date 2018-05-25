Комплекс студенческих общежитий на 1000 мест открыт в Алтайском крае

В Барнауле состоялось открытие нового студенческого жилого комплекса «Универ-сити» Алтайского государственного университета. Он стал самым высотным и самым большим студенческим жилым комплексом Сибирского федерального округа. Общая высота зданий комплекса более 45 метров, общая площадь — 21,5 тысячи квадратных метров. Жилой комплекс включает два корпуса (16 и 14 этажей) соединённых переходом. Есть тренажерный зал, постирочные и кухни с современной бытовой техникой, медкабинет, комнаты отдыха и подготовки к занятиям. Первые этажи обоих корпусов оборудованы для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Комплекс рассчитан на проживание 1000 студентов.

Общежитие строили более двух лет, стоимость проекта превысила 560 миллионов рублей.

Строительство нового кампуса в Барнауле стало возможным благодаря федеральной целевой программе «Развитие образования на 2011 — 2016 годы. Заселение студентов в новый комплекс «Универ-сити» начнут в августе. Планируется, что здесь будут жить студенты, магистры, аспиранты, молодые ученые и студенческие семьи.

Комплекс построен к 45-летию университета. После ввода его в эксплуатацию, в общежитиях АлтГУ насчитывается 2,4 тысячи мест, что составляет 70% от потребности.

На каждом этаже общежития располагаются жилые блоки, в которых по три комнаты, душ и туалет. Комнаты площадью 19-25 квадратных метров рассчитаны на 2-4 человек.

Строители позаботились и о современных цифровых технологиях — в комнаты общежитий будет проведен высокоскоростной интернет и кабельное телевидение. Также есть специальные комнаты отдыха, где студенты могут учиться и просто проводить время.

Кроме того, рядом с общежитием осенью заработает столовая на 70 посадочных мест. Строители предусмотрели, чтобы попасть туда можно было, не выходя на улицу.