Предприятие Komatsu по реновации техники вышло на проектную мощность

Предприятие по реновации узлов японской техники Komatsu, запущенное в Магаданской области в декабре 2016 года, заработало в полную силу, сообщил в ходе ПМЭФ'2018 глава региона.

«Komatsu давно присутствует в регионе как производитель — обособленное подразделение. Пример новых инвестиций — уже создано предприятие «Реман» по реновации узлов японской техники. Это ремонт двигателей большегрузной техники и трансмиссии. Завод заработал в полную силу, он полностью оснащен новейшим инновационным технологическим оборудованием. Komatsu вложила в него около $30 млн".

По его словам, проект имеет продолжение — там будет в последующем конвейерная отработка узлов и двигателей, что важно для недропользователей Колымы — они существенно экономят.

Запуск «Ремана» открыл новые возможности для предприятий Дальнего Востока. Если раньше в случае износа двигателя или трансмиссии доставки нового компонента зачастую приходилось ждать несколько месяцев, то теперь восстановленный компонент можно получить сразу.